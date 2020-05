Tras una denuncia en su contra, Sang apunta a Johnny Curti por «negociados» que atentan contra la UME

Sáenz Peña. El medico Marcelo Sang no negó la existencia de una discusión con un colaborador suyo, pero dijo que hay situaciones que generaron ese clima. Resaltó lo hecho por Omar Judis, y dejó entrever que la salida del ex Rector trajo múltiples problemas de convivencia interna.

«No voy a esconder la discusión porque existió», dijo el medico a Radio La Red este viernes, pero aclaró que «fue como una discusión entre hermanos, llevados por el fragor del momento, solo palabras fuertes y nada más, eso no es abuso de autoridad ni nada de eso». «Lo que no se dice es que Lisandro, así se llama mi colaborador, hizo la denuncia porque lo presionaron, su nuevo jefe lo presionó para que tomara esta decisión de exponer lo ocurrido», sostuvo.

Según dijo Sang la discusión se da a partir de un hecho que fue tomado como de exposición de otros trabajadores que mucho han hecho por la UME. «Lo que no se sabe es que hay una resolución del rector actual que nombra a un médico como Delegado Rectoral que está a cargo de lo administrativo como también lo pedagógico, y este colaborador mio, desde hace 5 años, fue a una reunión con los nuevos jefes que afectaba a muchos trabajadores y supone poner en riesgo mucho de lo que hemos hecho para que la UME sea lo que es hoy», explicó.

Curti cuestionado

Al hablar del nuevo Delegado Rectoral, Sang mencionó a Johnny Curti y generó sospechas por «negociados» que atentan contra la UME. «Un ejemplo, hace un tiempo quiso vender un equipo cardiovascular usado y pasarlo como nuevo, algo que no fue aprobado ni acompañado por la profesional a cargo de la especialidad. Es uno de los negociados que quiso hacer el doctor Curti, quien desde que llegó y desembarcó en la UME esta llevando adelante situaciones que atentan con todo lo que hicimos desde hace años», denunció Sang.

El profesional dijo que «la UME tiene muchos profesionales que se vienen formando desde hace años, y hoy ese espacio docente y educativo está a cargo de una persona que no es docente. Curti puede ser que administrativamente sea muy bueno, aunque los colegas del Loma Linda no piensan lo mismo, pero deberá aclarar eso el Rector que es quien lo nombró, lo que veo es que la CONEAU nos va a hacer muchas observaciones con esta situación, ya que con esto que esta sucediendo hoy acá priman los negocios y no el contacto con los pacientes y la formación económica que siempre nops caracterizó».

Sin Judis, una visión distinta

Para Sang «la visión de un crecimiento como lo que estaba planteado en el inicio es una mirada de Omar Judis y Jorge Capitanich, supieron ver las necesidades de la gente del interior y hoy en día hay frutos aunque no se los expongan. Nadie sabe que hace días se realizó una angiografia pulmonar, una práctica médica para revisar los vasos sanguíneos en áreas clave del cuerpo para identificar anormalidades. Es decir que hoy no es necesario que una empresa privada venga al interior para resolver un tromboembolismo pulmonar que es la oclusión o taponamiento de una parte del territorio arterial pulmonar y esa práctica se realiza en nuestra Universidad y gracias a esa visión de futuro que tuvieron personas como Omar y Capitanich», y recalcó «podemos seguir ese camino o ser otra institución de tantas que solo piensan en lo económico y la rentabilidad».

«Hoy cambiaron las autoridades y con ese cambios también cambiaron los pensamientos», finalizó.