Últimos días para anotarse a un nuevo sorteo de Procrear II

Sáenz Peña. Los créditos se otorgan a tasa fija y con plazos máximos de hasta 30 años. Los interesados deberán reunir una serie de requisitos.

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat confirmó las nuevas fechas de inscripción para la línea Desarrollos Urbanísticos del plan Procrear II 2023, que brinda créditos hipotecarios para la compra de una casa propia.

El Ministerio explicó, en un comunicado, que la línea Desarrollos Urbanísticos de Procrear II brinda a las familias el acceso a crédito hipotecario para la compra de viviendas nuevas en uno de los predios donde el Estado lleva adelante las viviendas.

Cabe resaltar que los créditos se otorgan a tasa fija y con plazos máximos de hasta 30 años.

DÓNDE SE UBICAN LAS VIVIENDAS

Estos nuevos predios están ubicados en Baradero, Junín, Mercedes, Monte Hermoso, El Palomar, (Buenos Aires); Trelew (Chubut); Monte Maíz, Viamonte, Pascanas (Córdoba); Río Gallegos (Santa Cruz); San Juan – La Ramada (San Juan) y Las Parejas (Santa Fe). Además, se volverán a abrir otros tres predios: San Martín II (Buenos Aires); Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco) y General Lagos (Santa Fe).

DÓNDE Y CÓMO ANOTARSE

Los solicitantes a participar del nuevo sorteo de viviendas del programa Procrear II, deberán completar el formulario de inscripción publicado en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Para Ingresar, clickear en https://www.argentina.gob.ar/habitat/procrear/desarrollosurbanisticos#

CUÁLES SON LOS REQUISITOS GENERALES

No haber resultado beneficiado/a con planes de vivienda en los últimos diez (10) años.

No tener, tanto el/la titular, como el/la cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre.

Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente.

Ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país.

Tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción.

Acreditar el estado civil declarado en el formulario de inscripción.

Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente –tanto el/la solicitante como su cónyuge o pareja conviviente– entre 1 SMVyM y 10 SMVyM. Los ingresos mínimos necesarios para acceder a una determinada vivienda podrán variar según el predio y la tipología seleccionada. De acuerdo a la información declarada en el formulario, se indicará si existen tipologías disponibles.

Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada.

No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos nueve (9) meses.

Podrán incluir solo un/a cotitular (deberán encontrarse unidos por un vínculo de matrimonio, unión convivencial o unión de hecho). Para el caso de los y las participantes de estado civil casado/a, el/la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente.