Un grave problema sin resolverse: Comisarías llenas, acinadas, y otras 300 nuevas detenciones para dar un «mensaje de mayor seguridad»

Sáenz Peña. La segunda ciudad del Chaco vive crudamente la inseguridad diaria que no logra ser aminorada ni con las cámaras de monitoreo, ni con los megaoperativos que la Policía implementa todos los fines de semana. Una cosa sí es segura: las Comisarías no dan más, y el Gobierno debe dejar de buscar excusas en la inacción de Capitanich y sus funcionarios y ponerse manos a la obra.

Hoy Diario Norte publica que 317 personas fueron detenidas y llevadas a distintas comisarías. El dato es oficial, lo dio el comisario Ramón Zarza a cargo del Cuerpo de Operaciones Motorizadas (COM) y el 911 en la ciudad.

Si tomamos el números de detenidos en los operativos que tuvieron lugar en varios puntos de la ciudad Termal, 317, y lo dividimos por la cantidad de Comisarías existentes en la actualidad, 6, el resultado es que por cada Seccional hemos sumado 52 nuevos detenidos, sumado, es decir hay que sumar esos 52 a los que ya tiene en custodia cada comisaría. Y las Comisarías siguen teniendo máximo 28 policías divididos en 3 turnos: restando al comisario y al subcomisario quedan 25 que dividido los tres turnos te da 8 policías por cada guardia (1 llavero a cargo de las celdas, 1 comandante de guardia que atiende el teléfono y lleva los registros, 1 oficial si hay suerte, 1 que puede estar de parte de enfermo, y quedan 4 para subirse a dos móviles y patrullar los barrios de la jurisdicción).

Zarza mencionó el dato que la mayoría de los detenidos son mayores de edad, muchos de ellos con antecedentes penales, que reinciden en delitos como arrebatos y robos contra la propiedad.

La realidad es esa, es una verdad innegable. El esfuerzo policial no encuentra todos los escaños alineados, por eso hay reclamos a la Justicia por la supuesta puerta giratoria, pero también se reclama mayor legislación (ajustada a estos tiempos), como también la contención social porque muchos de los que roban y reinciden no tienen donde recuperarse y terminan encarcelados haciendo una suerte de doctorado en delito, y por supuesto el tema comisarías y penales: las comisarías no pueden ser mini penales que estén llenos de personas procesadas porque los penales no tienen lugar.

Algo hay que hacer, con un enfoque horizontal e integral, no basta con salir a cazar a las personas y ponerlas en una comisaria donde ya no hay lugar.

Hay que dejar de buscar excusas en la inacción de Capitanich y sus funcionarios y ponerse manos a la obra.