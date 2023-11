Una historia sin fin, patrulleros se usan como remises y cuando los vecinos llaman nunca acuden

Sáenz Peña. Otra vez la actitud de «algunos policías» de utilizar el patrullero como si fuese un vehículo de uso personal. En esta oportunidad para llevar a un niño a la escuela. Desde el Gobierno y la Policía suelen pedir paciencia a la ciudadanía por la falta de recursos, pero ¿cómo se utiliza lo poco que se tiene? ¿cómo es que la ciudadanía no ve patrulleros en las calles de los barrios? Muchas veces los móviles están en malas condiciones, otras no hay combustibles, o no hay móviles.

En la mañana de este viernes al rededor de las 7:30 un patrullero se acercó al edificio de la escuela 453 emplazada en el barrio Puerta del Sol, pero no era el móvil de la Comisaría Jurisdiccional que está cruzando la calle. Del vehículo oficial descendió una mujer y junto a ella un niño, a quien le acomodó la ropa y su mochila, lo tomó de la mano y lo llevó al interior del edificio escolar. Mientras tanto en el interior del vehículo, el Patrullero marca Ford modelo Ranger identificado como FR 58 dominio AC226NZ, el chofer esperaba con el motor en marcha a que su jefa haga las tareas de mamá. Luego del ingreso del pequeño, la mujer que ostenta el grado de oficial, subió a la patrulla y el vehículo se retiró.

El material que se observa en fotografía es parte de un video filmado por un vecino, y fue enviado a las autoridades locales de la Policía, así como al subjefe de la fuerza y a la ministra Gloria Salazar. Altas fuentes de la Institución indicaron que se ocupaban del tema, y cerca del mediodía desde la Dirección de Zona aseguraban que «se tomaron medidas administrativas».

El tema pareciera que es algo menor, pero los vecinos de Sáenz Peña asediados por la delincuencia (robos de motos, robo de cables, robo cometidos por motochorros, entraderas, portones forzados, etc) llaman a la Policía a través del abonado 911 y los móviles tardan en llegar o nunca acuden. La Policía anuncia siempre operativos rimbombantes para contrarrestar las acciones de los delincuentes, pero no se ven patrulleros recorrer los barrios y en innumerables veces desde el Gobierno y la Policía suelen pedir paciencia a la ciudadanía por la falta de recursos, pero ¿cómo se utiliza lo poco que se tiene? ¿cómo es que la ciudadanía no ve patrulleros en las calles de los barrios? Muchas veces los móviles están en malas condiciones, otras no hay combustibles, o no hay móviles, sin embargo para remis, para llevar a los hijos a la escuela siempre hay móviles disponibles.