UNCAUS presenta propuestas innovadoras en materia de posgrados, especializaciones y diplomaturas

Sáenz Peña. La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) dará inicio a nueve Diplomaturas que serán dadas de forma virtual e hibrida, las cuales serán avaladas por el Consejo Superior.

Las propuestas serán dictadas por cuerpo de docentes que le dará herramientas a los profesionales en pos de estar siempre en vanguardia.

La Diplomatura en Teoría del Delito comenzará el próximo 4 de abril bajo la modalidad virtual. Los alumnos tendrán la posibilidad de visualizar la grabación de la clase en el aula virtual en el momento que crean conveniente. La iniciativa está destinada a abogados, escribanos o licenciados en Seguridad pública y ciudadana.

Además, habrá también Diplomatura en Derechos Reales, que tiene como objetivo conformar un espacio de formación para incentivar el desarrollo del estudio disciplinar entre los operadores jurídicos que actúan en los diversos ámbitos de incumbencia de los derechos reales inmobiliarios y mobiliarios. El público al que está destinada es abogados y graduados con Título equivalente expedido por Universidades Nacionales y Extranjeras – Escribanos- Procuradores Magistrados Martilleros Agrimensores- Estudiantes de Abogacía que posean aprobada la materia Derecho.

Otra Diplomatura en Derecho del Consumo que está orientada a Abogados, Escribanos, Procuradores, Magistrados, Funcionarios Judiciales y Estudiantes avanzados de Abogacía, entre otros. Se requiere poseer título secundario y/o de formación técnico-profesional equivalente.

Se hará también una especialización en Derecho Penal que se dictará a través del Departamento de Ciencias Sociales y Humanísticas de la institución, y la misma tendrá una duración de cursado de dos años, con once espacios curriculares en su plan de estudios y la elaboración de un trabajo integrador final.

Para el ingreso al posgrado, se solicita que las personas aspirantes sean egresadas de una Universidad Nacional o Privada, de una carrera vinculada al área jurídica, cuyo plan de estudio sea de 4 años o más. También podrán ser admitidos las personas graduadas con títulos similares a los mencionados, provenientes de universidades extranjeras, que cumplimenten con los requisitos de convalidación de títulos conforme la legislación vigente.

Asimismo, se hará una Diplomatura en Derecho Administrativo, comienza el 4 de abril y cuenta con la dirección de Rolando Ignacio Toledo, tiene como objetivo brindar instrumentos para el mejoramiento y progreso en los conocimientos técnicos y jurídicos de todos aquellos abogados y procuradores, sobre todo del interior de la Provincia, en los institutos y materias más importantes del actual derecho administrativo, derivados del nuevo paradigma de brindar bienes públicos de calidad para toda la sociedad chaqueña.

Se encuentra destinada a abogados y procuradores que ejercen la profesión libre, así como aquellos que realizan tareas como abogados en la administración pública provincial. Se pedirá como requisito de admisión título de grado o certificación laboral.

En mayo se dictará la Diplomatura en Derecho de Ejecución Penal 3° Cohorte que dará inicio el 10 de mayo y está dirigida a personas que intervengan en el sistema de justicia de ejecución penal, como jueces, fiscales, abogados y abogadas litigantes del fuero, defensores públicos; operadores del servicio penitenciario. Además, se requiere título de grado para acceder al certificado de aprobación.

Aún se encuentran abiertas las inscripciones a la Diplomatura en Docencia Universitaria. Podrán aspirar a la carrera Profesionales de Universidades públicas o privadas del país o del extranjero, debidamente reconocidas, con titulo universitario de grado que estén ejerciendo la docencia en el nivel universitario o que acrediten una experiencia en docencia universitaria no inferior a dos años.

En agosto iniciará la Especialización en Derecho de las Familias, Niñez y Géneros, que tendrá una duración de dos años. Será de forma híbrida alternada virtualidad y presencial.

Para el ingreso se exige contar con titulo de grado que provenga de carreras de no menos de 4 años de duración en alguna de las siguientes disciplinas: Derecho, Ciencia Política o Trabajo Social También se admitirán aspirantes que cuenten con titulo de grado que provenga de carreras de no menos de 4 años de duración y que, aunque no provengan de las carreras anteriormente mencionadas, puedan acreditar experiencia profesional o académica suficiente en el campo de estudio, el cual es ampliamente jurídico.

Para inscripciones o consultas debes ingresar a https://cursos.uncaus.edu.ar o comunicarte al 1139893283 línea activa de lunes a viernes de 8 a 13 horas y modernizacion@uncaus.edu.ar