Usuarios de colectivos urbanos, a días del comienzo de clases, rehenes de una guerra de intereses

Sáenz Peña. La ciudad Termal lleva más de 10 días sin servicio. La empresa sostiene que es necesario un acuerdo de tarifa sincero, «saber que subsidios provincial y municipal vamos tener», dicen. El gremio endurece el paro, el Municipio admiten que «el servicio no ha sido prestado de la mejor manera». El PJ acusa falta de gestión. No hay soluciones y la gente siente el paro.

El miércoles pasado desde la empresa San Roque informaron que no prestarían el servicio de transporte porque «el personal esta de paro, por no poder pagar el total del sueldo por la quita del subsidio». Es decir, si no hay subsidio la empresa no puede pagar sueldos, lo que la convierte en una empresa deficitaria.

Sin embargo, el PJ local asegura que «los vecinos sufren la paralización del servicio de transporte público frente a la inacción del gobierno comunal», y así lo hizo saber en un extenso comunicado dónde, sin mencionar las cuestiones relacionada a lo empresarial o la presión gremial de la UTA, sólo se dedican a cuestionar al intendente. No obstante citan que «la ciudad presenta hoy un servicio de transporte público de pasajeros de paro, totalmente desfinanciado, de mala calidad, inadecuado, monopólico, sin participación de los usuarios en su control».

En el rezo crítico argumentan que «la situación requiere pericia, profesionalismo, técnica y mucha gestión». Los ediles justicialistas pretenden declarar la Emergencia y señalan «que pedirán los informes necesarios a fin de determinar las responsabilidades de quienes llevaron a la actualidad del servicio de transporte de pasajeros».

El intendente Cipolini admitió: «Somos conscientes que de un tiempo a esta parte el servicio no ha sido prestado de la mejor manera», opinó el jefe comunal saenzpeñense al tiempo que sostuvo que «eso de alguna forma también conspira contra un uso voluminoso por parte de los ciudadanos que ante cierta incertidumbre muchas veces terminan volcándose hacia otras opciones para llegar a sus distintos compromisos y horarios, así que hay un tema ahí a corregir».

Al referirse a la medida de fuerza, dijo que «podemos decirle al vecino que en esta ciudad va a seguir habiendo transporte público, no podemos decir la fecha del levantamiento del paro e insisto, ante un cambio de reglas, en mi opinión al menos, y quizás un poco prematuro, pero para seguir estudiando, es la configuración de un nuevo funcionamiento del sistema».