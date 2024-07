Vecino acusado de raptar a una menor fue puesto en libertad ante contradicciones de la denunciante

Sáenz Peña. Martin Dufour, y su esposa, vivieron un calvario a fines de junio tras ser acusados por una menor de 14 años. Al parecer y tras la declaración de la menor el hecho fue inventado y posiblemente producto de un robo de dinero. La Fiscalía N°4, a cargo del Dr. Gustavo Valero dispuso la libertad del acusado.

«Martín Dufour fue liberado debido a las contradicciones en las declaraciones de la menor, la hermana y la primera denuncia. Además, no existen pruebas que lo incriminen en el caso por el cual se le acusa», señalaron las abogadas que asistieron legalmente al hombre, Natalia Radovancich Osorio y Patricia Brite, quienes próximamente van a pedir el sobreseimiento.

El día lunes la menor de 14 años declaró en Cámara Gesell, instancia que fue crucial para avanzar en la investigación y definir la situación de Dufour. En Cámara Gesell «ofreció respuestas cortas y divagatorias como sí, no, no sé, no me acuerdo, dejando lagunas en la información requerida», mencionaron la abogadas, repasando además que la menor «sonreía y miraba hacia abajo, respondiendo en voz baja y sin claridad en la información proporcionada». La joven, que se cree sustrajo la suma de dinero que luego dijo le dieron para no denunciar nada, manifestó no recordar datos fundamentales, como la dirección de su vivienda o detalles del incidente, y mostró vacilación en sus respuestas. «Se observaron cambios en su relato, contradicciones y falta de precisión en la narrativa», indicaron las abogadas.

En su relato, la menor «denotó cansancio, disminución de atención y estados de ansiedad durante la entrevista. Se presentaron controversias, cambios de versión y quejas de la menor, cuestionando repetidamente el motivo de su situación».

A partir de detalles de la declaración se indicó que la menor presentó contradicciones en su declaración, no se acordaba de los detalles, la hora, las calles por donde circulaba, no se acordaba del auto, ni del color del auto cuando en la denuncia especificaba todo. Además, dijo que iba como esposada con el precinto con las manos hacia atrás y encapuchada con su propia campera, que le tapaba toda la cabeza.

Cabe recordar que la Fiscalía Penal N°4, a cargo del Dr. Gustavo Valero, indagó a las dos personas detenidas por el delito de Sup. Lesiones, Amenazas con arma blanca de fuego y privación ilegítima de la libertad. Primero recuperó su libertad la esposa de Dufour y ahora él.