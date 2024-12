Vecinos se quejan por falta de controles en pleno centro a pesar de las constantes quejas

Sáenz Peña. La esquina de calle 24 y 11 es un lugar donde, reiteradamente, malos vecinos arrojan basura a granel, bolsas de residuos con todo tipo de contenidos, y hasta materia fecal proveniente del desagote de cloacas domiciliarias. Si bien, hay quejas ante el Municipio las acciones se reiteran.

«Es imposible sentarse en la vereda con el olor que hay. Los vecinos de aquí a la vuelta, o de la misma cuadra, llegan en una camioneta que ya fue denunciada ante el Municipio y arrojan materia fecal en el terreno baldía de la esquina de 24 y 11. Lo mismo sucede con las bolsas de residuos que depositan aquí. La gente de la Municipalidad sabe y conoce la situación porque nos hemos quejado reiteradamente, pero no hacen absolutamente nada, y las acciones se repiten», denuncian los vecinos que viven en esa esquina cansados de esta situación.

Además se quejan que entre calle 9 y 13 es frecuente el transito en contramano, tanto de automovilistas como de motociclistas. «Por poco en estas dos cuadras no se generan accidentes: La gente se traslada en contramano por ahorrar un milímetro de nafta. Vemos como la Municipalidad hace controles con bloqueos en otras partes de la ciudad, pero no vivimos cerca de Napenay, vivimos en pleno centro y esto es un desastre todos los días», reclamo un vecino.

Desde este medio, que fue testigo de la acción contraria a las ordenanzas y negligente e irresponsable, se dio aviso a las autoridades. Dos funcionarios fueron alertados, uno respondió «ya mando» en alusión al personal de Transito, mientras que el otro refirió que «andan todos apurados».

No se sabe si hubo actuaciones (labrado de acta correspondiente) o no, ya que al cierre de esta nota todavía el Municipio no había comunicado nada al respecto.

Los vecinos de esa esquina, 24 y 11, acumulan quejas y malestar tanto por la conducta imprudente de algunos automovilistas y motociclistas como de los desaprensivos que arrojan en el terreno ocioso desde basura hasta materia fecal.

NOTA. Transcurridas algunas horas la Secretaria de Gobierno informó que la Subsecretaría de Tránsito realizó actuaciones y labró el acta 014641 por permanecer estacionado en contramano y conducir en contramano en esa arteria (conducción peligrosa). Aguardamos que el Juzgado de Faltas de a conocer que tipo de medidas toma con la señora.

Compartir