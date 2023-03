Vergonzosos resultados tras la realización de la interna Peronista en Sáenz Peña

Sáenz Peña. Sobre un total de 8.721 votantes habilitados sólo participó el 10,4%, es decir 910 personas. Ganó la «lista oficial», una unidad maquillada que mostró amontonamiento y dejo a muchos afuera. Un club de amigos con necesidades de negocios particulares. ¿Qué hará Jorge Capitanich ahora con los números sobre la mesa?

Los resultados finales son 609 votos para la lista que hizo publicidad diciendo que era «la lista del Gobernador» con Luisina Lita a la cabeza y 301 para el sector que planteo la necesidad de un Partido abierto, que deje de ser un club de amigos, encabezada por Alejandro Capitanich.

La Lista 500 contó con toda la «estructura». Luisina Lita (por ser amiga del ministro de moda contó con la caja de Pérez Pons), Rubén García (gremio de Jerárquicos con apoyo de Tucho Avalos de Utedyc), Agustín Bordón (gremio de Camioneros con apoyo de la nueva CGT saenzpeñense que reúne a varios gremios), Lorena Palacios (esposa de Taty Ayala el empresario constructor que no terminaba las obras públicas), Daiana Pereyra ( hija del concejal Carlos Pereyra y mujer de Paskvan titular de una Fundación salpicada por la causa UNCAus que condenó a Omar Judis), Ricardo Sánchez (ex diputado representante del Gustavismo), Liliana Spoljaric (figura en la mesa provincial, ex peppista ahora conquista, reacomodada en varios cargos a pesar de su ineficiencia), además de funcionarios que desde hace años ocupan cargos en el Estado provincial.

El sitio web de contenidos políticos ChM publicó que varios interrogantes se abren a partir de este domingo electoral. ¿Por qué los otros 8.711 afiliados no participaron de la elección? Si para presentar una lista es necesario presentar avales del 10% del padrón, ¿qué sucedió aquí? ¿Acaso ni siquiera fueron a votar los avalistas o mintieron en los avales y trucharon documentación? ¿Qué legitimidad tienen los que se amontonaron para participar a la hora de tomar decisiones en nombre del Partido? ¿Qué opinará el Gobernador Capitanich, presidente provincial del PJ, ante este bochornoso episodio en Sáenz Peña? ¿Es éste el peor momento institucional del PJ saenzpeñense y los números de esta elección son el reflejo del hartazgo ciudadano que se traduce en las paupérrimas elecciones generales y bancas conseguidas en el Concejo Municipal?

Las cifras están sobre la mesa. Seguramente algunas candidaturas se resquebrajan con esto. Y Capitanich tiene mucho que pensar.

La Lista 500 ganó numéricamente. Fue una lista confirmada con varios movimientos y muchos intereses en juego. Pero políticamente, hay que preguntarse: ¿Acaso con menos votos no es Alejandro Capitanich y su grupo el verdadero vencedor?