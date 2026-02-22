Víctor del Río fue designado presidente del Tribunal Electoral del Chaco

Resistencia. En un acto formal que define la conducción del organismo encargado de velar por la transparencia democrática en la provincia, el juez del Superior Tribunal de Justicia, Víctor del Río, resultó sorteado para presidir el Tribunal Electoral del Chaco durante el bienio 2026-2028.

La designación se llevó a cabo cumpliendo estrictamente con lo establecido en el artículo 92 de la Constitución Provincial y el artículo 40º de la Ley N° 834-Q, mecanismos que garantizan la alternancia y legalidad en la conformación del cuerpo. Asimismo, se confirmó que la jueza Iride Isabel María Grillo ocupará la subrogancia de la presidencia.

El Tribunal, que tendrá el desafío de gestionar los procesos electorales de los próximos dos años, quedó integrado de la siguiente manera:

Miembros Titulares: Juezas Cristina Pisarello y Antonia Cuadra; y el procurador fiscal Víctor Recio.

Miembros Subrogantes: Jueces Jorge Lataza Gandini y Nelia Velázquez; y la procuradora fiscal subrogante Andrea Lovey Pessano.

Cuerpo Administrativo: La Secretaría Electoral continuará a cargo de Marcela Centurión Yedro, con la asistencia de la prosecretaria Silvia Pascual.

Esta renovación de autoridades asegura la continuidad institucional de un órgano clave para el sistema democrático chaqueño, en un período que será fundamental para la organización de futuros comicios.

Compartir