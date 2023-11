Zdero a días de asumir volvió a decir que tiene «un plan de Estado» y que se termina «el cortoplacismo y a la improvisación”

Resistencia. El electo gobernador de Chaco habló de la integración con Corrientes, a partir de las buenas relaciones con su correligionario radical Gustavo Valdés, pero también como una movida estratégica para todo el NEA y el Norte Grande. Anunció que impulsará un plan estatal a largo plazo, de acuerdo social y productivo, como el Pacto 2030 de Corrientes.

Leandro Zdero se prepara para asumir la Gobernación de Chaco, y por estos días, mientras remarca que va «a impulsar un plan de Estado que trascienda en el tiempo al cortoplacismo y a la improvisación”, termina de diseñar su Gabinete, el que según se dice ya estaría completo en cuanto a ministros , secretarios, entes descentralizados y empresas estatales, en tanto que los cargos provinciales en cada localidad, en muchos casos, serán referenciados por intendentes y/o dirigentes que conocen la territorialidad. El 5 de diciembre el propio Zdero anunciará quienes lo acompañan. Por el momento (haciendo gala de ser ganador de una interna a toda la estructura) ya consiguió imponer su propia candidata a presidir la Legislatura, sin objeciones entre sus correligionarios, Carmen Brito Delgado.

-¿Le entusiasma trabajar a partir del 10 de diciembre con Gustavo Valdés a nivel regional?

-No solo me entusiasma sino conozco la gestión de Gustavo y en muchos aspectos él es un espejo en el que mirarnos: el acompañamiento al emprendedor, al sector que produce, que trabaja, la posibilidad de que con esfuerzo se salga adelante.

Hay muchas veces contradicciones que tenemos en una misma región. En nuestra provincia se ha propiciado desde el Estado la creación de tres mil movimientos sociales. Es algo que lo único que ha hecho es trazar y condenarlos a la pobreza. Lo que queremos es trabajar juntos y por supuesto que en obras de desarrollo.

Esto lo decíamos no solamente con Gustavo, sino que es necesario que lo trabajemos con él, con Maxi Pullaro, con el límite de Santiago, con Formosa.

Me entusiasma trabajar, más allá de las diferencias de los partidos políticos, con todos los gobernadores del Norte Grande. Porque necesariamente hay que tratar y trabajar en políticas a mediano y largo plazo.

En Chaco voy a impulsar un plan de Estado que trascienda en el tiempo al cortoplacismo y a la improvisación. Un plan que se sustente en el tiempo y tenga un norte.

Vamos a generar un área en la que trabajaremos con todos los ministerios y sectores sociales, fundamentalmente productivos y económicos de la provincia para tener un plan que transcienda. Que haya certidumbre para el productor, el empresario, para el docente, para el chaqueño en general.

-¿Desde la Liga de gobernadores de JXC, cómo esperan que sea la relación con Milei?

Lo que hemos planteado y queremos es contribuir a una gobernabilidad en la cual el federalismo sea parte del norte que guíe las acciones del país que se viene. Y entendemos que seguramente vamos a tener que hacer un esfuerzo todos los argentinos para, así como en Chaco quisieron cambiar, en el país también. Y hay que entender el mensaje de la gente, que dijo: “Queremos orden, queremos transitar un país en donde podamos volver a creer”.

Ahora hay que hacer las cosas bien. Creo que los gobernadores entendimos que los argentinos no podemos seguir mirándonos de reojo, porque la grieta se agranda y fundamentalmente porque no contribuye absolutamente ni al crecimiento ni la desarrollo del país. Hoy es espalda con espalda y cuando no nos pongamos de acuerdo, hay que encontrar consensos. Pero queremos contribuir a la gobernabilidad en Argentina.

La musculatura de gobernadores JXC para dar gobernabilidad

“Estamos dispuestos a hacer nuestro aporte (como gobernadores de JXC) en musculatura política para la gobernabilidad. Y lo hemos expresado a través de ese documento que lo planeamos en la reunión, sin perder nuestra esencia de Juntos por el Cambio. Nosotros representábamos también parte del cambio y fíjese cómo ese cambio se juntó para terminar con un ciclo que realmente le ha hecho mucho daño a los argentinos”, expresó Zdero en otro pasaje de la entrevista con época.

“Creo que si volvemos a recuperar la institucionalidad, los poderes del Estado, si volvemos a recuperar esa Argentina que cree en los argentinos, en el valor del trabajo y la producción, de ahí en más podemos salir adelante. Podemos hacer un esfuerzo todos juntos”, resaltó el electo Gobernador chaqueño.

Freno a la obra pública, el Corredor Bioceánico y el segundo puente

-¿Le preocupa que se corte la obra pública con financiamiento estatal?

Claro que no deja de sorprenderme y de generarme preocupación este tema. Básicamente, porque para nosotros, en el Norte Grande, las obras son necesarias para el desarrollo y crecimiento de la región y deben ser contempladas fundamentalmente en un abordaje territorial mucho más amplio que las provincias.

Cuando hablamos del Corredor Bioceánico, hay que pensar no solamente en países como Brasil, Bolivia y Chile, sino con las provincias que lo atraviesa: Misiones, Corrientes, Chaco, Salta, Santiago, etcétera. Fortalecer el Corredor Bioceánico sería fundamental.

Es importante también el segundo puente Chaco-Corrientes.

-¿Lo cree posible?

-Sí. A mayor conectividad, mayor desarrollo para una región.

La metodología para el cambio, el diálogo constante y certidumbre

-¿Coincide con Milei en cuanto a la metodología de aplicar el cambio sin gradualismos?

-Básicamente, lo que considero es que debe haber certidumbre. Esto significa reglas claras, con las que los argentinos sepamos hacia dónde vamos, en lugar de que un día nos digan una cosa y al día siguiente otra cosa distinta.

Estoy convencido de que si las reglas son claras, nos ponemos de acuerdo y trabajamos todos en conjunto, le podemos dar previsibilidad a la gente, certidumbre a los argentinos y esa es la forma de que sea uno el mensaje del Gobierno nacional, junto con todos los gobernadores. Y eso lo pienso hacer en mi provincia: quiere juntarme con todos los intendentes, ya que voy a gobernar con más intendentes opositores, pero creo que hay que convocar a un gran acuerdo social y político para ver de qué manera recuperamos la gobernabilidad en la provincia.

