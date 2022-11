Zdero asegura que será «gobernador de un Chaco real, que cambie dolores por oportunidades»

Resistencia. El diputado provincial Leandro Zdero continúa recorriendo la provincia, pese a las muestras de autoritarismo y persecución hacia sus adherentes que se desprende de las autoridades de la UCR. El legislador aseguró esta mañana que será el gobernador de «un Chaco real en el 2023 y no de ese Chaco que hoy esconden».

«Seré el gobernador que vendrá a reparar esas asimetrías, de un Estado bien administrado y donde no se despilfarre el dinero público. De ese Chaco que reconozca tener el 52% de pobres, admita tener los peores índices en educación y el no tener remedios en los hospitales. De ese Chaco que hoy no acompaña a sus productores, que recibe mucho y administra mal; Chaco que tiene empresas quebradas. Por eso, mi compromiso será cambiar este Chaco de dolores, por una provincia de oportunidades», expresó.

Respecto de la situación económica, Zdero expresó: «Es necesario generar fuentes de trabajo, acompañar al emprendedor para recuperar su libertad y lo vamos a hacer, generando trabajo al lado de cada chaqueño y lograr un pacto moral con la gente».

«EL FUTURO DE CHACO PASARÁ POR POLÍTICAS PÚBLICAS BIEN PLANIFICADAS»

«Los problemas son los mismos y aún más graves, porque son los mismos que nos gobiernan hace 15 años. Tenemos la firme decisión de acompañar al sector productivo, al hombre de campo, al comerciante, al industrial, al emprendedor donde el Estado no los asfixie. Tenemos la convicción de introducir a nuestra provincia al mundo del conocimiento y la revolución tecnológica estamos convencidos de que el futuro del Chaco pasa por un estado organizado junto a un plan de desarrollo de obras trascendentales. El futuro del Chaco pasa por políticas públicas bien planificadas articulando lo público y lo privado para generar empleo; el futuro del Chaco pasa por terminar con la idea que se mendigue el agua y la luz; pasa por reconciliar la educación con el mundo del trabajo y del conocimiento; el futuro del Chaco pasa por políticas de seguridad modernas eficientes que recuperen el liderazgo de la Policía con profesionalización y equipamientos adecuados», agregó.

«CHACO TIENE POTENCIAL, PERO DEBE SER BIEN ADMINISTRADO»

Por último, Zdero remarcó: «Es necesario un estado bien administrado donde no se despilfarre el dinero público, pagando los servicios más caros del país, donde no se tenga que destinar dinero a empresas para cubrir déficit y sean usadas como cajas políticas».

«Nosotros expresamos la voluntad de reparar las asimetrías de este Chaco y lo vamos a hacer, porque tenemos la voluntad de cambio, porque sentimos en lo más profundo de nuestro corazón que lo vamos a hacer con una propuesta amplia, generosa, humilde y honesta. Vamos a asumir esa responsabilidad de gobernar para todos», cerró.