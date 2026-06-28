Abel Pintos, cierre estelar de la Bienal chaqueña

Resistencia. La Bienal Internacional de Escultura del Chaco 2026 culminará con un espectáculo de jerarquía nacional. El próximo domingo 26 de julio, a las 21:30, Abel Pintos se presentará en el Escenario Principal de la Bienal del Chaco con un concierto de acceso libre y gratuito que marcará el cierre de una nueva edición del evento cultural más importante de la región.

La confirmación del reconocido artista representa uno de los anuncios más destacados de la programación artística de la Bienal y constituye un acontecimiento largamente esperado tanto por la organización como por el propio cantante. Desde el Instituto de Cultura y la Fundación Urunday señalaron que la llegada de Abel Pintos “es la concreción de un encuentro que durante años fue imaginado y anhelado por ambas partes, pero que por diferentes razones de agenda no había podido concretarse y que finalmente formará parte de la edición 2026”.

Asimismo, destacaron que la confirmación fue posible gracias al trabajo conjunto entre los equipos de producción de la Bienal y del artista, que lograron coordinar una agenda común. También resaltaron el acompañamiento de seis importantes empresas de origen local, cuyo compromiso con el desarrollo cultural y comunitario permitió hacer realidad esta propuesta.

Además de su relevancia artística, la presencia de Abel Pintos potenciará la convocatoria de la Bienal, con la expectativa de recibir miles de visitantes provenientes de distintos puntos del Chaco, del Nordeste y de otras provincias. Este importante movimiento tendrá un impacto positivo en los sectores turístico, hotelero, gastronómico y comercial de Resistencia.

Desde hace casi cuatro décadas, la Bienal Internacional de Escultura del Chaco se consolidó como un espacio de encuentro entre el arte y la comunidad, convocando a escultores de todo el mundo, artistas, artesanos, músicos, investigadores y miles de visitantes que participan de una celebración abierta, gratuita y de proyección internacional.

La edición 2026 se desarrollará del 17 al 26 de julio en Resistencia y ofrecerá durante diez días una amplia agenda de actividades culturales, académicas y artísticas con entrada libre y gratuita. El concierto de Abel Pintos será el broche de oro de una nueva edición de la Bienal, con un espectáculo pensado para disfrutar en familia y celebrar una de las máximas expresiones culturales del país.

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