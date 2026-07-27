Advertencia de ATE al Gobierno: «Se le terminó el veranito mundialista»

Buenos Aires. “Al Gobierno se le terminó el veranito mundialista y los trabajadores vamos a profundizar nuestro plan de acción. Las políticas del gobierno provocan un genocidio en nuestros adultos mayores. En este momento, la mayoría de los jubilados no puede garantizar su subsistencia. Se están muriendo”, señaló Rodolfo Aguiar el líder de ATE a nivel nacional.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) movilizará mañana miércoles 22 de julio a las 15 hs al Congreso de la Nación junto a los jubilados para exigir un inmediato aumento de los haberes previsionales, la restitución total de la cobertura de medicamentos gratuitos y la recuperación de la moratoria previsional.

“Al Gobierno se le terminó el veranito mundialista y los trabajadores vamos a profundizar nuestro plan de acción. Las políticas del gobierno provocan un genocidio en nuestros adultos mayores. En este momento, la mayoría de los jubilados no puede garantizar su subsistencia. Se están muriendo. Hoy tienen que elegir entre comprar alimentos o medicamentos, porque ambas cosas no pueden hacer”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En esta línea, señaló: “A partir de la reducción drástica de la cobertura de medicamentos, los adultos mayores no están pudiendo pagar sus tratamientos y los están interrumpiendo”. “En los últimos dos años, aumentó la tasa de mortalidad en esta franja etaria. Son decenas de miles las muertes que se producen por ausencia del Estado. Son muertes evitables”, completó el dirigente estatal y agregó: “Con menos salarios y menos medicamentos, todos los jubilados están en riesgo. El ajuste del gobierno vulnera de manera grave el derecho a la previsión social de millones de adultos mayores en todo el país”.

“Demandamos una inmediata recomposición de todos los haberes jubilatorios y que se restablezcan todos los programas médicos y sociales”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional. La movilización también será por la defensa del salario de los trabajadores activos; el rechazo a las políticas de ajuste y los despidos tanto en el sector público y privado; la defensa de la soberanía; aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil para que alcance a cubrir los costos de la Canasta Básica; rechazo a la represión de la protesta social; entre otros puntos.

Cabe recordar que actualmente la jubilación mínima es de $411.989, mientras que la Canasta Básica de los Jubilados es de $1.824.682 para cubrir los costos de vivienda, medicamentos y manutención, según el informe de la Defensoría de la Tercera Edad.

Además, ATE movilizará el próximo viernes 7 de agosto en San Cayetano para reclamar por “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”. La marcha se realizará a partir de la convocatoria de la CTA Autónoma y el resto de las centrales obreras y los movimientos sociales.

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