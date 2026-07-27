La jefa del FMI dijo que Argentina no necesita otro préstamo

Buenos Aires. Kristalina Georgieva brindó una conferencia de prensa este lunes junto a Luis Caputo , en la que apoyó los resultados del programa económico de Javier Milei y reconoció que hacen falta medidas para que haya un crecimiento «equilibrado «.
En su primera visita a la Argentina como titular del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva brindó una conferencia de prensa este lunes junto a Luis Caputo, en la que apoyó los resultados del programa económico de Javier Milei, dijo que Argentina «no necesita fondos adicionales» y reconoció que hacen falta medidas para que haya un crecimiento «equilibrado».
«Hoy la Argentina está en una posición mucho más fuerte como resultado del duro trabajo del Gobierno, de la perseverancia y del sacrificio del pueblo argentino», dijo Georgieva.
La economista búlgara fue recibida a las 11.45 por Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, en la escalinata principal del Ministerio de Economía, sobre Yrigoyen, para iniciar la conferencia pasadas las 13. La titular del Fondo Monetario realizó la primera visita de la autoridad máxima del organismo al país en ocho años.
La actividad comenzó con una breve introducción de Caputo, quien destacó la relación «excelente» con el Fondo y la confianza «desde el día 1» con Georgieva, cuando -según él- no era tan sencillo confiar en Argentina y en el nuevo programa económico. «Esa confianza se fue solidificando con el correr de los meses, afianzándose en los momentos más difíciles», dijo el ministro de Economía.
Georgieva celebró la caída de la inflación
Durante su exposición, la economista búlgara dijo que la economía está mucho más sólida. En ese sentido, mencionó que el país pasó de un déficit primario a un superávit primario, la caída de la inflación desde niveles superiores al 200% hasta descender al 30% anual y la compra de reservas por parte del Banco Central por cerca de US$ 13.000 millones.
«El progreso superó las expectativas, aunque todavía queda trabajo por hacer y las reservas deben seguir fortaleciéndose» afirmó. «La confianza de los mercados regresó, los spreads soberanos se redujeron drásticamente: pasaron de alrededor de 1.500 puntos básicos a aproximadamente 400 puntos básicos en la actualidad», agregó.
La titular del FMI destacó las mejoras en la nota de deuda de la Argentina otorgadas por las agencias calificadoras, dijo que el Tesoro volvió a emitir deuda en los mercados domésticos, con emisiones por alrededor de US$ 5.000 millones y nuevas colocaciones previstas hacia adelante. Y que tras dos años consecutivos de caída de la actividad, la economía volvió a crecer.
«Cuando baja la inflación, quienes más se benefician son los sectores más vulnerables. Por eso también disminuyó la pobreza, especialmente entre las familias con hijos. Hemos visto una reducción desde niveles cercanos al 50% hasta alrededor del 20%. También observamos buenas perspectivas para la inversión, por ahora, ese dinamismo está concentrado principalmente en petróleo, gas, minería y agricultura», aseguró.
La titular del FMI habló de crédito para PyMEs
En otro tramo, Georgieva reveló que conversó con el equipo económico cómo lograr que el crecimiento sea más amplio y equilibrado. «¿Cómo podemos apoyar a la Argentina para mejorar las condiciones financieras, de modo que las pequeñas y medianas empresas y las familias puedan acceder al crédito? ¿Cómo generar más empleo, aumentar el consumo y crear mayores oportunidades para las PyMEs?», sostuvo.
Consultada por la prensa sobre los riesgos políticos de cara a las elecciones en 2027 y sobre la posibilidad de que haya un financiamiento adicional, Georgieva dijo que «los riesgos siempre están presentes y deben ser administrados». «La forma de hacerlo es mediante políticas económicas sólidas y la construcción de colchones financieros permitan enfrentar eventuales shocks», sostuvo.
«La Argentina no necesita fondos adicionales»
Además, aseguró que hay un «completo alineamiento» del Gobierno con el objetivo de construir reservas, fortalecer colchones financieros y mantener la disciplina fiscal. «Ese es el camino correcto para atravesar este año, el próximo y los desafíos que puedan venir después. No estoy preocupada por la capacidad de la Argentina para afrontar sus compromisos financieros. El Banco Central continúa acumulando reservas», agregó.
Ante una repregunta sobre la posibilidad de una ampliación del financiamiento a la Argentina, Georgieva fue más directa: «No vemos a la Argentina necesitando financiamiento adicional del Fondo. Incluso bajo escenarios adversos, observamos un Gobierno muy comprometido con la reconstrucción de reservas y con una estrategia integral para garantizar el acceso al financiamiento durante 2027».