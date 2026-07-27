La jefa del FMI dijo que Argentina no necesita otro préstamo

Buenos Aires. Kristalina Georgieva brindó una conferencia de prensa este lunes junto a Luis Caputo , en la que apoyó los resultados del programa económico de Javier Milei y reconoció que hacen falta medidas para que haya un crecimiento «equilibrado «.

En su primera visita a la Argentina como titular del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva brindó una conferencia de prensa este lunes junto a Luis Caputo, en la que apoyó los resultados del programa económico de Javier Milei, dijo que Argentina «no necesita fondos adicionales» y reconoció que hacen falta medidas para que haya un crecimiento «equilibrado».

«Hoy la Argentina está en una posición mucho más fuerte como resultado del duro trabajo del Gobierno, de la perseverancia y del sacrificio del pueblo argentino», dijo Georgieva.

La economista búlgara fue recibida a las 11.45 por Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, en la escalinata principal del Ministerio de Economía, sobre Yrigoyen, para iniciar la conferencia pasadas las 13. La titular del Fondo Monetario realizó la primera visita de la autoridad máxima del organismo al país en ocho años.

La actividad comenzó con una breve introducción de Caputo, quien destacó la relación «excelente» con el Fondo y la confianza «desde el día 1» con Georgieva, cuando -según él- no era tan sencillo confiar en Argentina y en el nuevo programa económico. «Esa confianza se fue solidificando con el correr de los meses, afianzándose en los momentos más difíciles», dijo el ministro de Economía.

Georgieva celebró la caída de la inflación

Durante su exposición, la economista búlgara dijo que la economía está mucho más sólida. En ese sentido, mencionó que el país pasó de un déficit primario a un superávit primario, la caída de la inflación desde niveles superiores al 200% hasta descender al 30% anual y la compra de reservas por parte del Banco Central por cerca de US$ 13.000 millones.

«El progreso superó las expectativas, aunque todavía queda trabajo por hacer y las reservas deben seguir fortaleciéndose» afirmó. «La confianza de los mercados regresó, los spreads soberanos se redujeron drásticamente: pasaron de alrededor de 1.500 puntos básicos a aproximadamente 400 puntos básicos en la actualidad», agregó.

La titular del FMI destacó las mejoras en la nota de deuda de la Argentina otorgadas por las agencias calificadoras, dijo que el Tesoro volvió a emitir deuda en los mercados domésticos, con emisiones por alrededor de US$ 5.000 millones y nuevas colocaciones previstas hacia adelante. Y que tras dos años consecutivos de caída de la actividad, la economía volvió a crecer.