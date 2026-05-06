Ahora también La Libertad Avanza quiere eliminar reelecciones indefinidas

Resistencia. Los diputados de La Libertad Avanza Adrián Zukiewicz y Alexis Mayra Jarenko proponen modificar la Constitución provincial, aunque no queda claro cómo es la iniciativa.

«Tenemos un proyecto de enmienda constitucional, que es la reforma de la Constitución provincial para limitar los mandatos indefinidos, hasta el momento, de diputados, intendentes y concejales en la provincia del Chaco», determinó Zukiewicz. La enmienda se habilita cada dos años y puede ser a partir de una ley con mayoría especial, es decir, se necesita amplio consenso.

«Esto es fundamental, porque es una demanda de la sociedad, es un debate que no se está dando y que da el pie que se habiliten otros debates para limitar el poder, dando oportunidad a otras personas de la comunidad que se quieran integrar a la política para dar un discurso diferente y poder al pueblo», sostuvo el diputado, advirtiendo que será un debate arduo y largo, pero que se va a dar.

Por su parte, la diputada Jarenko apuntó a los cargos políticos en el interior y cómo les afecta a ellos mismos también la implementación de este proyecto.

«En los municipios del interior vienen personas a perpetrarse en el poder hace más de 20 años. Un joven no tiene ninguna posibilidad de competir en estas estructuras que se dan en los partidos políticos. Pretendemos limitar el poder a solo dos periodos de alternancia», explicó.

«El objetivo es que se puedan dar esas alternancias y que la vida democrática se desarrolle en las localidades y la provincia. Nosotros no venimos de la política, somos profesionales, tenemos experiencia en gestión. Este proyecto nos perjudica a nosotros, pero ese es el mensaje, no estamos para perpetuarnos en el poder y tener privilegios, sino a hacer cambios que exige la sociedad», concluyó.

Procedimientos

Hay que mencionar que para enmendar o reformar la Constitución de la provincia del Chaco, no alcanza con una ley común: el procedimiento es más exigente y está regulado por la propia Constitución provincial.

Por ejemplo la Constitución de la Provincia del Chaco prevé un mecanismo específico para su propia reforma. No es algo que se pueda hacer de manera simple o inmediata: requiere varios pasos formales y la participación del pueblo. Es decir se necesitan varios elementos como ley especial, elección de convencionales, y Convención Constituyente.

Pero en la Constitución de la Provincia del Chaco también existe la figura de la enmienda, pero es importante aclarar: no es un mecanismo amplio como la reforma, sino una vía más limitada y excepcional. Es decir que esta última es un procedimiento más simple que la reforma, pensado para modificar un artículo puntual (o aspectos muy acotados), sin convocar a una Convención Constituyente.

Importante es destacar que en el caso de la enmienda no entra en vigencia automáticamente, debe ser sometida a referéndum popular, o sea que el pueblo la aprueba o rechaza con su voto. O bien para evitar el referéndum el sistema de enmienda establece un requisito complejo: tiene que lograrse la unanimidad de los 32 diputados.

A contra pelo del debate

Adrián Zukiewicz y Alexis Mayra Jarenko hablan de una reforma constitucional, lo que indica que es necesario convocar en la próxima elección a elección de constituyentes, y este proceso es costoso, tan costoso o más que las PASO que se pretende suspender para «ahorrar». Entonces, ¿qué les pasa a los socios del Gobernador?

En abril, el gobernador Leandro Zdero remitió a la Legislatura el proyecto para incorporar una enmienda constitucional que dé garantías a los capitales. “En el Chaco, la propiedad, la inversión y la palabra empeñada tienen jerarquía constitucional”, según dijo. Esto de prosperar no permitiría otra enmienda, como la que busca LLA en breve.

Pero buscar limitar mandatos no es una propuesta nueva, ya en agosto de 2019, el entonces intendente capitalino Jorge Capitanich, que buscaba electoralmente su tercer mandato, hacía campaña y llamaba al PJ a “lograr un fuerte respaldo” para garantizar una mayoría que reforme la carta magna provincial. Capitanich se proponía obtener en las elecciones de ese año la mayoría absoluta en Diputados, para luego presentar la necesidad de la reforma, inmediatamente al iniciar su mandato en diciembre de 2019. Nunca llegó la propuesta a pesar de convertirse en Gobernador nuevamente.

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