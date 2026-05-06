Detienen a policía mató a su expareja a balazos y se enfrentó a tiros con el COE

Vilelas. Un grave hecho de violencia machista ocurrió en la mañana de este martes en el paraje Las Tres Bocas, en la localidad de Puerto Vilelas, donde la Policía investiga un femicidio que tuvo como protagonista a un efectivo de la fuerza.

Según las primeras informaciones, el hombre —identificado como Luciano Etudie, cabo primero de la Policía del Chaco, que cumple servicio en la Comisaría Cuarta Metropolitana— mantenía como rehenes a su expareja y a un niño. Tras un breve proceso de negociación, logró liberar al niño, quien fue inmediatamente trasladado a una comisaría para su resguardo.

Minutos después, arribó al lugar personal del Cuerpo de Operaciones Especiales (COE) junto a un mediador, quienes intentaron continuar con el diálogo. En ese contexto, y pese al operativo montado con un perímetro de seguridad, el agresor efectuó un disparo que terminó con la vida de la mujer, identificada como Graciela Mabel López, de 33 años.

Posteriormente, el hombre disparó contra los efectivos policiales presentes, lo que derivó en un enfrentamiento armado. Como resultado, fue herido por personal del COE.

El agresor, de 34 años, fue trasladado al Hospital Perrando, donde ingresó alrededor de las 12.10 con una herida de arma de fuego —con orificio de entrada en el mentón y salida en el rostro— y se encuentra estable, según informó la Policía del Chaco.

En el lugar trabajaron peritos del Gabinete Científico y personal policial, bajo la supervisión de la fiscal de Investigación N°11, Noel Benítez, junto al ayudante fiscal Gabriel Figueroa.

El grado de gravedad del hecho es aún peor. Según indicó el jefe de Policía, Fernando Romero, se sospecha que previamente Etudie habría asesinado a su propio padre.

En paralelo al operativo en Vilelas, la Comisaría Octava de Resistencia recibió un reporte sobre el hallazgo de un hombre sin vida en un domicilio de la calle Lestani al 600. Al arribar al lugar, los uniformados constataron la presencia de una persona de 57 años fallecida en una habitación de la planta alta, identificado como Luciano Alberto Etudie.

De acuerdo a las primeras diligencias, se pudo establecer un vínculo directo entre este hallazgo y el agresor de Puerto Vilelas, lo que motivó la intervención conjunta de las fiscalías en turno.

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