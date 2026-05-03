Aldo Leiva envuelto en otro escándalo con viviendas cuyos beneficiarios quiere imponer el Municipio

San Martín. El Instituto de Viviendas acusó al diputado nacional Leiva de promover usurpaciones. y ratificó que las unidades habitacionales en el centro de la polémica serán adjudicadas por sorteo público.

El presidente del organismo, Fernando Berecoechea, informó que la Justicia declaró nulo el listado de adjudicatarios que había sido impulsado por el municipio, al no ajustarse a los marcos legales vigentes. Es una obra paralizada desde mediados de 2023, sin terminar y sin servicios. En este sentido, aclaró que se respetarán aquellas viviendas ya adjudicadas mediante sorteo, mientras que las restantes serán incorporadas a un nuevo proceso transparente.

Sin embargo, a pesar de la aclaración, a primera hora de la mañana de ayer, la Policía del Chaco desplegó un importante operativo policial en el barrio 238 de la localidad, con el objetivo de desalentar intentos de usurpación en viviendas en construcción.

En el lugar se hizo presente el diputado nacional Aldo Leiva, quien, tras ser notificado de la imposibilidad de ingresar en el predio, incumplió la medida dispuesta. El arquitecto Berecoechea explicó al legislador que ninguna persona puede ingresar en la obra mientras esta se encuentre en construcción. Esto se debe a que el predio está bajo posesión de la empresa constructora y, además, por estrictas razones de seguridad vinculadas con las tareas que allí se desarrollan. Pese a la explicación técnica brindada, Leiva ingresó en el predio con una actitud desafiante, intentando provocar la reacción de los agentes y funcionarios presentes, sin lograr su cometido.

«El sorteo garantiza que no haya privilegios ni discrecionalidad. Es el mecanismo más justo», sostuvo el funcionario, quien además desmintió que la nómina presentada por el Municipio pueda considerarse «de consenso», ya que no contó con la correspondiente ordenanza del Concejo municipal ni con los requisitos técnicos exigidos por la normativa vigente.

Actualmente, el complejo habitacional registra un avance físico de 75%. Desde el Ipduv se trabaja en las licitaciones necesarias para completar las redes de servicios esenciales, como energía eléctrica y agua potable, condiciones indispensables para la entrega de las viviendas.

Asimismo, Berecoechea recordó, una vez más, que la obra estuvo paralizada desde mediados de 2023 y que su reactivación forma parte de un plan integral financiado con recursos provinciales, orientado a garantizar que cada unidad sea entregada en condiciones óptimas. El sorteo público está previsto para mediados de año. Los requisitos, la fecha y el lugar serán informados oportunamente a través de los canales oficiales del organismo.

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