Tras 16 años en el poder, ahora sí el PJ quiere limitar reelecciones de diputados y concejales

Resistencia. La iniciativa propone modificar la Constitución provincial para limitar las reelecciones consecutivas y exigir un período de espera antes de volver a postularse.

En el marco de un planteo más amplio de cambios en el sistema electoral, la diputada provincial del Frente Renovador, Katia Blanc (socia política de Jorge Capitanich), presentó un proyecto de reforma constitucional que propone limitar la reelección consecutiva de legisladores y concejales en el Chaco.

La intención de la legisladora el promover una reestructuración del andamiaje normativo que regula la selección de candidatos y funcionarios que ocupan cargos electivos, por fuera de las necesidades coyunturales, tal como ocurrió en las últimas semanas, con la discusión sobre la viabilidad de suspender o posponer las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), tanto en la provincia como en la Nación.

La iniciativa modifica los artículos 97 y 189 de la Constitución provincial para establecer que tanto diputados como concejales podrán ser reelegidos por un solo período consecutivo, debiendo esperar al menos un mandato para volver a competir por el mismo cargo. También regula los casos de reemplazos y dispone la renovación parcial de la Cámara cada dos años.

En los fundamentos, el proyecto sostiene que la propuesta busca «fortalecer la calidad democrática» y evitar la permanencia indefinida en los cargos, para promover mayor participación ciudadana. Blanc remarcó que la discusión debe darse en un marco más amplio. «Hay mucho también que hablar de una reforma electoral, pero una reforma electoral seria», afirmó.

En esa línea, cuestionó que los debates se centren en cuestiones coyunturales, como la vigencia o no de las PASO, y pidió evitar decisiones ligadas a «la conveniencia del funcionario de turno». «La gente necesita renovación y que los cargos no sean ocupados siempre por los mismos. Hubo diputados que estuvieron veinte, veinticuatro, treinta años en una banca», señaló. Y agregó: «Tenemos que dejar de ser los mismos de siempre, sin importar el partido político».

El proyecto incorpora una cláusula transitoria que ordena la aplicación del nuevo régimen: los mandatos en curso no serán considerados como primer período y quienes actualmente transitan un segundo mandato consecutivo podrán computarlo como el primero, que habilitan una nueva reelección. Según se argumenta, esto busca garantizar una implementación gradual y evitar conflictos jurídicos en la transición hacia el nuevo esquema de alternancia.

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