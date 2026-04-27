Alianza Escuela- Familia y Estado, el mensaje de la ministra Naidenoff ante la ola de amenazas

Resistencia. La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, aseguró que las clases continúan desarrollándose con normalidad en toda la provincia, pese a las amenazas virales contra las escuelas que circularon en los últimos días.

No obstante, remarcó la gravedad de estos hechos y advirtió que las intimidaciones en redes sociales constituyen un delito. “Por el momento hay clases normales en todas estas escuelas, inclusive algunas funcionan con custodia policial”, señaló la funcionaria, al tiempo que explicó que la situación obligó a destinar recursos de seguridad. “Esto escaló mucho porque generó temor en la comunidad educativa, pasó de las vallas y es un delito- enfatizó.

Naidenoff indicó que el Ministerio trabaja de manera articulada con direcciones regionales, directivos, equipos interdisciplinarios y el Ministerio de Seguridad para abordar la problemática de forma integral. En ese sentido, destacó el acompañamiento a las instituciones educativas con herramientas específicas y asistencia profesional. “Es un delito grave, porque se analizan antecedentes. Al chico le queda como antecedente y además, se hicieron allanamientos”, afirmó.

Prevención y trabajo conjunto

La ministra recordó que las escuelas ya venían desarrollando acciones preventivas en torno al bullying y el acoso escolar, aunque reconoció que esta nueva situación “explotó” y requiere un abordaje más amplio.

Asimismo, valoró el compromiso de los docentes para generar espacios de contención y desarrollar contenidos que promuevan una convivencia saludable.

En esa línea, convocó a fortalecer el trabajo conjunto entre familia, escuela, medios de comunicación y la sociedad en general. También cuestionó la naturalización de la violencia en entornos digitales: “Se han naturalizado cosas que no se pueden naturalizar. El chico hoy vive a un clic de distancia de todo”.

Finalmente, Naidenoff subrayó que la función central del sistema educativo es formar pensamiento crítico. “Si el aprendizaje es ser crítico, entonces es estar preparado para discernir lo que está bien y lo que está mal”, sostuvo.

Como medida preventiva, reiteró NO compartir ni reenviar mensajes o imágenes violentas, y llamó a una reflexión colectiva. “Estamos repensando una escuela con los intereses de los chicos, pero entendiendo que la escuela necesita renovarse y mirar de otra manera”, concluyó.

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