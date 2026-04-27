Por cierre de regionales, este lunes paro de 24 horas en bancos de todo el país

Buenos Aires. La Asociación Bancaria confirmó una medida de fuerza por 24 horas en los tesoros regionales de todo el país. El reclamo surge tras el anuncio del cierre de 12 delegaciones en el interior.

La Asociación Bancaria ratificó el cese de actividades para este lunes 27 de abril en los 21 tesoros regionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La medida es en rechazo al cierre de 12 oficinas en distintas provincias, una decisión de la autoridad monetaria que pone en riesgo 32 puestos de trabajo.

¿Qué funcionará y qué no?

Es importante destacar que el paro no afecta a la atención al público en los bancos comerciales. Los clientes podrán realizar sus trámites con normalidad, es decir la atención por ventanilla será normal.

Los Cajeros Automáticos funcionarán con normalidad, aunque el gremio advirtió que podría haber dificultades puntuales de abastecimiento de efectivo en algunas plazas si la demanda es muy alta, debido a que no habrá traslado ni provisión desde los tesoros regionales ese día.

Para el caso del Home Banking y pagos digitales éstos funcionarán sin afectación.

“Ante la falta de diálogo y el estancamiento de las negociaciones por el cierre de los tesoros, hemos decidido un paro de 24 horas. De no haber respuestas, el plan de lucha se profundizará”, indicaron desde el gremio conducido por Sergio Palazzo.

El contexto salarial

Pese al conflicto puntual con el BCRA, el gremio viene de sellar un acuerdo paritario favorable para el sector. En marzo, los bancarios lograron un incremento del 3,4%, elevando el salario inicial por encima de los $2.250.000. Además, se garantizó un bono por el “Día del Bancario” que este año superará los 2 millones de pesos como piso mínimo.

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