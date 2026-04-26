La Iglesia en campaña solidaria en Castelli por familias afectadas por inundaciones

Castelli. La parroquia Nuestra Señora del Valle coordina la recepción de donaciones tras las lluvias que provocaron pérdidas materiales. Mons. Barbaro expresó su acompañamiento a las comunidades afectadas.

La comunidad de la parroquia Nuestra Señora del Valle, en Juan José Castelli, puso en marchar una campaña solidaria para asistir a las familias afectadas por las recientes inundaciones en esa localidad chaqueña.

Según informaron desde la organización, las intensas lluvias de los últimos días provocaron pérdidas materiales en numerosos hogares, lo que motivó la puesta en marcha de una campaña para reunir donaciones y organizar la ayuda.

La ciudad atraviesa una situación crítica tras registrarse más de 200 milímetros de lluvia en pocas horas el 20 de abril. El temporal provocó anegamientos generalizados, con ingreso de agua en viviendas de distintos barrios y calles inundadas, lo que dificultó la circulación en gran parte del casco urbano.

Además, autoridades locales y fuerzas de seguridad coordinaron la habilitación de centros de evacuación para asistir a las familias afectadas, en el marco de un operativo de emergencia que se mantiene activo mientras persisten precipitaciones leves en la zona.

La parroquia se ofreció como espacio de encuentro y coordinación para quienes deseen colaborar, en un contexto en el que distintas comunidades de la diócesis también impulsan colectas solidarias. A estas iniciativas se suman instituciones que brindan apoyo desde distintos ámbitos.

Entre los elementos más necesarios se encuentran colchones, colchonetas, frazadas, calzado, alimentos no perecederos y agua potable. Desde la parroquia señalaron que cada aporte contribuye a aliviar la situación de las familias afectadas.

Las personas interesadas en colaborar pueden acercarse a la parroquia local o comunicarse con comunidades cercanas para coordinar la entrega de sus donaciones.

Por su parte, el obispo de San Roque de Presidencia Roque Sáenz Peña, monseñor Hugo Barbaro, expresó su cercanía con los afectados y afirmó que sigue la situación «atento al drama de las inundaciones». Indicó que distintas parroquias y organizaciones, como Cáritas, están colaborando con asistencia.

El obispo señaló que acompaña a las comunidades «con la ayuda posible y también con la oración» y manifestó su deseo de que la situación mejore en el corto plazo, al tiempo que reconoció las dificultades para recuperarse de las pérdidas ocasionadas.

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