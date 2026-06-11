Fortalecimiento del sistema eléctrico en el interior

Du Graty. Este martes, con la presencia del Gobernador Leandro Zdero, la empresa Secheep habilitó una importante obra de infraestructura energética en el sudoeste chaqueño con la construcción de 22 kilómetros de Línea Aérea de Media Tensión de 33 kV entre la Estación Transformadora de Villa Ángela y el Centro de Distribución de Coronel Du Graty.

La nueva infraestructura permitirá abastecer de energía eléctrica a la localidad de Santa Sylvina directamente desde Villa Ángela, optimizando el suministro y fortaleciendo la confiabilidad del sistema eléctrico regional.

La obra representa un avance significativo para mejorar la calidad del servicio en una amplia zona del interior provincial, beneficiando de manera directa a aproximadamente 4.500 familias de Coronel Du Graty y Santa Sylvina.

Entre los principales beneficios se destaca la posibilidad de suministrar energía a Santa Sylvina sin depender exclusivamente de la línea que atraviesa Coronel Du Graty, una infraestructura que registraba niveles de saturación durante los períodos de mayor demanda.

Asimismo, la nueva línea permitirá aliviar la carga sobre el sistema existente, mejorar la capacidad de respuesta ante contingencias y garantizar un suministro más estable y seguro para los usuarios.

Otro aspecto fundamental es que la infraestructura funcionará como respaldo para Coronel Du Graty, posibilitando alimentar a la localidad ante eventuales interrupciones del servicio en la línea principal.

El presidente de Secheep, José Bistoletti, destacó además el impacto positivo que tendrá la obra para numerosas familias de Santa Sylvina. Explicó que se modificó el trazado de una línea que históricamente atravesaba zonas urbanas y generaba inconvenientes a los vecinos.

“Estamos mejorando las condiciones del servicio para muchas familias que durante años tuvieron problemas con el suministro. Con esta nueva infraestructura podrán acceder a una energía de mejor calidad, más estable y segura”, señaló.

Además, indicó que técnicos de la empresa trabajan en las tareas finales de conexión para incorporar a los usuarios que actualmente reciben suministro desde la red rural al nuevo sistema eléctrico urbano.

Desde Secheep remarcaron que esta inversión forma parte de una estrategia integral destinada a fortalecer la infraestructura energética provincial, garantizando mayor estabilidad, capacidad operativa y seguridad en el abastecimiento eléctrico de Villa Ángela, Coronel Du Graty y Santa Sylvina.

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