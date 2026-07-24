«La causa sigue firme»: aseguró Fiorella De Langhe tras la liberación de los últimos imputados del caso Regreso al Padre

Sáenz Peña. La Cámara revocó la prisión preventiva de Rogelio Rodolfo Gatty y Alfredo Raimundo Fernández por considerar que no estaban acreditados los riesgos procesales para mantener la detención. La querella aclaró que la decisión no afecta la investigación y aseguró que continúan existiendo elementos que sostienen la acusación.

La decisión de la Cámara de revocar la prisión preventiva de Rogelio Rodolfo Gatty y Alfredo Raimundo Fernández, los dos últimos imputados que permanecían detenidos en la causa por presuntos abusos sexuales en el Hogar Regreso al Padre, generó preocupación entre las víctimas y sus familias. Sin embargo, desde la querella aseguraron que la medida no modifica el rumbo de la investigación y buscaron transmitir tranquilidad a quienes impulsaron las denuncias.

La abogada querellante Fiorella De Langhe, representante de Juan Manuel Rodríguez y Luis Exequiel Centurión, sostuvo que la liberación de los acusados responde exclusivamente a una cuestión procesal y no implica un debilitamiento de la causa. «A pesar de la libertad de los últimos dos imputados, la investigación continúa su curso normal. Las víctimas no están solas y continúan existiendo elementos suficientes para sostener, en esta etapa del proceso, la probabilidad de los hechos investigados y la participación de los imputados», afirmó.

La prisión preventiva fue revocada, pero la investigación continúa

La Cámara fundamentó su decisión en que no se encontraban suficientemente acreditados los riesgos procesales necesarios para mantener la prisión preventiva de los imputados.

No obstante, De Langhe resaltó que el propio fallo deja expresamente establecido que persisten elementos suficientes para sostener, en esta instancia del proceso, tanto la probabilidad de los hechos denunciados como la participación de los acusados.

Para la querella, esa aclaración resulta central porque diferencia la situación procesal de los imputados del avance de la investigación penal.

«Esta resolución no pone fin a la causa»

Tras conocerse la decisión judicial, la abogada mantuvo contacto con sus representados para transmitirles tranquilidad y despejar las dudas que generó la liberación de los acusados. «Quiero que Juan Manuel y Luis sepan que esta resolución no pone fin a la investigación. La causa continúa, las pruebas siguen incorporándose y vamos a seguir impulsando cada una de las medidas necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos», expresó.

La letrada recordó que el expediente continúa en plena etapa investigativa y que la querella seguirá acompañando a las víctimas e impulsando la producción de pruebas hasta que la Justicia determine los próximos pasos del proceso.

De esta manera, el caso Regreso al Padre continúa su curso en los tribunales. La liberación de los dos últimos imputados modifica únicamente su situación de detención, pero no implica el cierre de la causa ni altera el proceso judicial que busca determinar las responsabilidades por los hechos denunciados.

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