NBCH Atiende: el servicio para consultas y gestiones en WhatsAPP

Resistencia. Nuevo Banco del Chaco cuenta con el servicio de atención por WhatsAPP para realizar consultas y resolver gestiones en forma ágil y segura sin necesidad de concurrir a una sucursal. En NBCH Atiende en el número verificado 3624161290 se puede contactar con asesores humanos para hacer trámites de tarjetas de crédito, cuentas bancarias y soporte de Online Banking.

El servicio oficial NBCH Atiende está verificado con la tilde verde de WhatsAPP, esto garantiza que la conversación está resguardada por medidas de seguridad y protección de datos. Es importante tener el contacto agendado correctamente y no aceptar comunicaciones desde otras cuentas que no sean las oficiales.

Con un simple mensaje de WhatsAPP al contacto verificado de NBCH Atiende 3624161290, se pueden obtener el resumen mensual de las cuentas y tarjetas de crédito Tuya, Mastercard, Visa y Cabal de NBCH. Además de gestionar el pago de consumos en dólares, seguimiento de tarjetas, denuncia de extravío o pedido de reimpresión.

También se pueden realizar el blanqueo de PIN de tarjeta de débito Chaco24, pedir la vinculación de tarjetas a una cuenta, hacer el cambio de correo electrónico en NBCH24 Online Banking o solicitar asistencia ante algún inconveniente para operar en la Banca Digital.

Para reportar fraudes o estafas, el servicio NBCH Atiende está habilitado las 24 horas, todos los días de la semana. Los clientes cuentan con un canal ágil y accesible para gestionar situaciones de ciberfraudes.

NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.

Compartir