El nuevo nuncio apostólico fue recibido por el canciller Quirno

Buenos Aires. Monseñor Michael Wallace Banach visitó al canciller Pablo Quirno y entregó las copias de sus cartas credenciales, primer paso de su misión diplomática como representante del Vaticano en la Argentina.

El canciller Pablo Quirno recibió este jueves, las copias de las cartas credenciales del nuevo Nuncio Apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach. El gesto constituye el inicio formal de su misión diplomática en el país.

Tras la visita a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, el siguiente paso será la entrega oficial de las cartas credenciales al presidente Javier Milei.

Mensaje de la Cancillería

«La Argentina y la Santa Sede reafirmamos los fuertes lazos históricos y el afecto mutuo que nos unen. Seguiremos consolidando esta etapa de profunda cercanía y diálogo fraterno, fortaleciendo juntos una agenda de trabajo cada vez más estrecha basada en valores compartidos», expresó la Cancillería en un comunicado.

Monseñor Michael Banach, arribó a Buenos Aires, el miércoles 22 de julio. A su llegada, fue recibido por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, y el secretario general, monseñor Raúl Pizarro, como así también por el secretario de Culto y Civilización de la Nación, Agustín Caulo en representación del gobierno nacional.

Una vez cumplidos los pasos diplomaticos de rigor, la Nunciatura Apostólica anunciará la fecha de la celebración eucarística en la que la Conferencia Episcopal Argentina le dará oficialmente la bienvenida al país.

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