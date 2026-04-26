26 abril, 2026

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Oposición pide informes urgentes por irregularidades en el control de profesionales tras escándalo de falsa médica

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Resistencia. La iniciativa surge a partir de hechos de público conocimiento vinculados al ejercicio ilegal de la medicina, lo que encendió alertas sobre posibles fallas en los procedimientos administrativos y de supervisión.

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Chaco, Sebastián Benítez Molas, presentó junto a los Diputados del Interbloque Frente Chaqueño, un pedido de informe dirigido al Ministerio de Salud Pública de la Provincia para esclarecer los mecanismos de control, verificación y contratación de profesionales en el sistema sanitario público.

“La gravedad de lo ocurrido merece consecuencias políticas”, afirmó Benítez Molas, y agregó: “Queremos saber con claridad cómo se validan títulos y matrículas, quiénes son responsables de esos controles y qué falló para que una persona pudiera ejercer la medicina sin habilitación”.

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