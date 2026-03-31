Anuncian cronograma para honrar a los héroes por el 2 de Abril

Sáenz Peña. El acto central tendrá lugar este jueves 2 de abril, a partir de las 08:00 h, en la plaza Juan B. Justo, donde la comunidad se reunirá para rendir un justo homenaje a quienes defendieron nuestra soberanía en el Atlántico Sur.

El programa oficial, coordinado por las autoridades locales y agrupaciones de veteranos, contempla una serie de momentos solemnes destinados a mantener viva la memoria colectiva y el respeto por nuestros héroes.

La jornada iniciará puntualmente con la recepción de autoridades y el ingreso de las banderas de ceremonia, seguido de los actos protocolares: Se procederá al izamiento del Pabellón Nacional, seguido de la entonación del Himno Nacional Argentino y la Canción del Chaco. Se realizará la tradicional entrega de ofrendas florales, acompañada de un minuto de silencio en memoria de los soldados que dieron su vida por la patria.

El programa incluye una invocación religiosa y la Marcha de las Malvinas. Además, alumnos de la UEGP N° 35 “Instituto Loma Linda” participarán con la lectura de una poesía alusiva a la fecha.

El acto concluirá con palabras de representantes oficiales y excombatientes, reafirmando el compromiso de “malvinizar” a las nuevas generaciones.

“Honrar a nuestros veteranos es un deber ciudadano. Invitamos a las familias saenzpeñenses a embanderar sus casas y acompañar este sentido homenaje en la plaza Juan B. Justo” expresaron desde el Ejecutivo Municipal.

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