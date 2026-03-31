Mons. Larregain pidió vivir la Semana Santa ‘con el corazón dispuesto a la reconciliación’

Corrientes. El arzobispo correntino animó al pueblo que peregrina en esa Iglesia particular a «participar con fe y devoción» del triduo pascual. «Que nadie quede al margen de esta Gracia», pidió.

El arzobispo de Corrientes, monseñor José Adolfo Larregain OFM, dirigió un mensaje al Pueblo de Dios con motivo de una nueva Semana Santa que iniciará este domingo 29 con la Misa de Ramos.

El pastor arquidiocesano manifestó: «Al acercarnos a la celebración de la Semana Santa y de la Pascua de Resurrección, quiero hacerles llegar mi saludo cercano y lleno de esperanza. Nos disponemos a vivir los días más santos de nuestra fe, en los que contemplamos el amor infinito de Jesucristo que, entregando su vida en la cruz, vence al pecado y a la muerte, y nos abre el camino de la vida nueva».

«Los invito cordialmente a participar con fe y devoción en las celebraciones que se realizarán en cada una de nuestras comunidades: la misa del Domingo de Ramos, la Cena del Señor, la adoración de la Cruz, la Vigilia Pascual y la alegría luminosa del Domingo de Resurrección. Que nadie quede al margen de esta gracia; acerquémonos como pueblo de Dios que camina unido, con el corazón dispuesto a la conversión y a la reconciliación», continuó.

Larregain recordó además que, «en este tiempo marcado por tantas incertidumbres y conflictos, los animo a elevar especialmente oraciones por la paz en el mundo. Que el Señor Resucitado, príncipe de la paz, toque los corazones de quienes tienen responsabilidades sobre los pueblos, y nos conceda a todos ser instrumentos de reconciliación, justicia y fraternidad».

Y finalizó: «Que María de Itatí nos acompañe en este camino pascual y nos enseñe a permanecer firmes en la esperanza».

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