Arrudi plantea que se impulse una reforma de la Ley Orgánica Municipal para «más transparencia y calidad institucional»

Sáenz Peña. El presidente del Partido Justicialista de Sáenz Peña y concejal de la ciudad planteó la necesidad de modernizar la legislación municipal, crear nuevos órganos de control y avanzar hacia una Carta Orgánica propia. También cuestionó la exclusión de la ciudad de la denominada «Zona Centro» en la reorganización partidaria provincial.

El presidente del Partido Justicialista de Sáenz Peña y concejal, Leonardo Arrudi, consideró que la ciudad necesita avanzar en una profunda reforma institucional que permita fortalecer los mecanismos de control, ampliar la participación ciudadana y modernizar el funcionamiento del municipio.

En diálogo con LT16, el dirigente sostuvo que la actual Ley Orgánica de Municipios quedó desactualizada frente a la realidad de ciudades como Sáenz Peña y remarcó que el objetivo final debe ser contar con una Carta Orgánica Municipal propia. «Necesitamos dar un salto de calidad institucional. La legislación vigente quedó alejada de las necesidades actuales y hace falta mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos.»

Reforma institucional y nuevos organismos de control

Entre las modificaciones que propone, Arrudi mencionó la creación de un Fiscal Administrativo de Control, la figura del Defensor del Pueblo Municipal y una mayor independencia para la Justicia de Faltas mediante concursos públicos para la designación de jueces municipales.

Además, insistió en la necesidad de fortalecer el rol del Concejo Deliberante y facilitar el acceso de los vecinos a la información pública. «La ciudadanía necesita instituciones que controlen mejor los recursos y permitan una participación más activa. Hoy muchas decisiones dependen exclusivamente del Poder Ejecutivo.»

También cuestionó que las sesiones del Concejo Deliberante no sean transmitidas públicamente. «La gente debería poder conocer qué se debate y cómo votan sus representantes. Son cuestiones que hacen a la calidad institucional de la ciudad.»

Convocó a construir consensos

El dirigente justicialista consideró que una eventual reforma no debe surgir de un único sector político, sino de un amplio proceso de participación.

Propuso convocar a dirigentes actuales y con experiencia legislativa, junto a representantes del comercio, la industria, la universidad, los trabajadores y organizaciones de la sociedad civil. «Una normativa de estas características tiene que surgir del consenso. No puede responder únicamente al gobierno de turno, sino proyectar la ciudad que queremos para las próximas décadas.»

En ese sentido, destacó que Sáenz Peña cambió profundamente en los últimos años y que las instituciones deben acompañar esa transformación.

Reclamo por el rol de Sáenz Peña en el PJ provincial

Durante la entrevista, Arrudi también se refirió a la reorganización del Partido Justicialista chaqueño y manifestó su desacuerdo con la decisión de excluir a Sáenz Peña de la denominada «Zona Centro» dentro del esquema de regionalización del Congreso partidario.

Si bien aclaró que desde la conducción provincial le explicaron que se trató de una cuestión operativa, sostuvo que la ciudad debe recuperar el protagonismo histórico que siempre tuvo dentro de la estructura justicialista. «Entendemos que hubo un error. Sáenz Peña siempre fue la cabecera de la Zona Centro y debe recuperar la importancia que tiene dentro de la estructura partidaria provincial.»

«Lo importante es escuchar a todas las localidades»

Más allá de ese planteo, Arrudi valoró la decisión del Congreso del PJ de realizar encuentros regionales para debatir la agenda política de cara a 2027. «Cada localidad tiene una realidad distinta y esos encuentros permitirán que todas las voces sean escuchadas para construir una propuesta común.»

Al finalizar la entrevista, el concejal también expresó su preocupación por la crisis hídrica que afectó a Sáenz Peña y pidió que se impulsen las gestiones necesarias para evitar que una situación similar vuelva a repetirse. «Los saenzpeñenses necesitan respuestas inmediatas y también soluciones de fondo para que esto no vuelva a ocurrir.»

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