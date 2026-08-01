Facundo Pujol: «Hay estabilidad en la inflación, pero el consumo y el crédito están cada vez más deteriorados»

Sáenz Peña. El contador analizó la situación económica nacional y el impacto en el Chaco. Advirtió sobre el crecimiento de la morosidad, la caída del consumo y las dificultades que enfrentan las familias y los comercios para acceder al financiamiento.

El contador Facundo Pujol sostuvo que la estabilidad alcanzada por algunas variables macroeconómicas no logra reflejar la realidad económica que atraviesan millones de argentinos. Durante una entrevista radial, afirmó que mientras la inflación y el tipo de cambio muestran cierta calma, el consumo, el acceso al crédito y la capacidad de pago de las familias continúan deteriorándose.

Según explicó, actualmente cerca del 27% de los deudores del sistema financiero presentan mora, lo que representa alrededor de seis millones de personas con dificultades para cumplir regularmente con sus obligaciones.

«Hay estabilidad en la inflación y en el dólar, pero no en el consumo ni en la posibilidad de pagar las deudas. Ahí es donde aparece la verdadera situación de las familias argentinas», expresó.

Menos consumo y más endeudamiento

Pujol señaló que el consumo viene registrando una caída sostenida desde fines de 2023 y consideró que esa tendencia se observa tanto en productos de primera necesidad como en sectores vinculados al turismo, la construcción y el comercio.

En ese contexto, explicó que muchas familias dejaron de acceder al financiamiento bancario tradicional y hoy recurren a plataformas financieras y billeteras virtuales para cubrir gastos cotidianos.

«Las personas ya no consiguen crédito en los bancos y terminan financiándose con plataformas como Mercado Pago o Naranja X. El problema es que muchos tampoco pueden cumplir con esos compromisos y quedan fuera del sistema financiero», indicó.

El impacto en el Chaco

Al referirse a la realidad provincial, el profesional remarcó que los altos costos de la energía eléctrica y la baja del consumo están golpeando con fuerza al comercio chaqueño.

Como ejemplo, mencionó que pequeños comercios enfrentan facturas de electricidad que en algunos casos se triplicaron respecto de años anteriores, mientras las ventas continúan disminuyendo.

«Hoy un empleado de comercio representa prácticamente el mismo costo que la factura de energía eléctrica de un kiosco. Son números que complican seriamente la actividad», sostuvo.

Pujol agregó que la retracción también puede percibirse en la actividad diaria de ciudades como Sáenz Peña.

«Antes era muy difícil encontrar lugar para estacionar en el centro o conseguir mesa en un local gastronómico. Hoy esa realidad cambió porque el consumo bajó de manera muy importante», afirmó.

Recomendaciones para las familias

Finalmente, el contador brindó una serie de recomendaciones para quienes atraviesan dificultades económicas. Entre ellas, aconsejó evitar financiarse pagando únicamente el mínimo de la tarjeta de crédito, priorizar créditos personales con tasas más bajas cuando sea posible y reducir el nivel de endeudamiento.

También sugirió postergar compras que no sean indispensables y preservar el ahorro ante un escenario que, a su entender, todavía no muestra señales claras de recuperación para las economías regionales y el comercio.

«Si tiene que endeudarse, hágalo conscientemente. Si una compra puede esperar, espere. Hoy el sistema financiero está reduciendo cada vez más la capacidad de otorgar crédito», concluyó.

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