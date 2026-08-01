SAMEP confirmó que el lunes comenzará a restablecer el servicio de agua en Sáenz Peña

Sáenz Peña. José Martín aseguró que este sábado se realizará la prueba hidráulica del acueducto y, si no surgen inconvenientes técnicos, el bombeo hacia la ciudad comenzará el lunes. Además, desmintió versiones sobre el cobro del agua a granel y cuestionó la difusión de información falsa durante la emergencia hídrica.

El coordinador regional Centro de SAMEP, José Martín, confirmó a LT16 am950 que este viernes concluyeron los trabajos de empalme de cañerías sobre el Segundo Acueducto, a la altura del río Negro, y adelantó que, de cumplirse los plazos previstos, el servicio de agua potable comenzará a restablecerse en Sáenz Peña el próximo lunes.

Durante una entrevista radial, el funcionario explicó que este sábado se realizará la prueba hidráulica para verificar la hermeticidad de las uniones ejecutadas y, posteriormente, comenzará el proceso de llenado del acueducto.

«Estos son los tiempos técnicos. Si todo sale bien y no aparece ningún inconveniente, el lunes estaremos en condiciones de comenzar a bombear agua a la ciudad», sostuvo.

Martín detalló que el proceso demanda varias horas debido al tamaño del conducto, de 1.200 milímetros de diámetro, que debió vaciarse completamente para realizar las reparaciones.

«Primero hubo que vaciar el acueducto y ahora lleva un tiempo considerable volver a cargarlo. El domingo estaremos llenando las cisternas y el lunes iniciaremos el bombeo», explicó.

La normalización será progresiva

El responsable de SAMEP aclaró que el restablecimiento del servicio no será inmediato en todos los sectores de la ciudad, ya que la red de distribución quedó completamente vacía durante los trabajos.

«El lunes comenzaremos a bombear, pero recién el miércoles estimamos que el sistema estará totalmente presurizado y funcionando en régimen. Eso no significa que hasta entonces no haya agua, sino que la recuperación será gradual», precisó.

Críticas a la difusión de información falsa

Durante la entrevista, Martín cuestionó las publicaciones que, según afirmó, generaron confusión entre los vecinos durante los días de corte del servicio.

Sostuvo que algunas informaciones difundidas en redes sociales y portales digitales tuvieron «mala intención» y reclamó que quienes formulen denuncias las acompañen con pruebas concretas.

«Yo transmito lo que técnicamente ocurre. No invento ningún discurso y trato de ser lo más transparente posible porque vivo en Sáenz Peña y me debo a los ciudadanos», afirmó.

Desmintió que SAMEP cobre el agua a granel

Otro de los puntos abordados fue la circulación de versiones que indicaban que SAMEP estaba cobrando por el suministro de agua mediante camiones cisterna.

Martín negó categóricamente esa información y aseguró que, desde el inicio de la emergencia, la empresa autorizó la entrega gratuita de agua a todos los vecinos que la solicitaron.

«Todos los vales fueron emitidos sin cargo. Quienes necesiten agua pueden acercarse a las oficinas de SAMEP o, fuera del horario comercial, a la cisterna donde también se autoriza la carga», indicó.

Asimismo, pidió que quienes denuncien presuntos cobros ilegales aporten datos concretos para que la empresa pueda intervenir y realizar las investigaciones correspondientes.

Advirtió sobre maniobras ilegales en el acueducto

El coordinador regional también manifestó preocupación por la extracción clandestina de agua directamente desde cámaras de registro del acueducto, una práctica que calificó como peligrosa y constitutiva de un delito.

Explicó que manipular esas instalaciones puede provocar daños en la infraestructura una vez que el sistema vuelva a operar normalmente y adelantó que personal técnico ya fue instruido para verificar la situación.

«Entendemos la necesidad de la gente, pero no se puede dañar una obra tan importante. Para eso están las cisternas habilitadas, donde el agua se entrega por los canales autorizados», concluyó.

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