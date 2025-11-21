21 noviembre, 2025

Asistencia técnica y desarrollo territorial para pequeños productores

Miraflores. El Gobierno de Leandro Zdero avanza con una política que prioriza el acompañamiento directo a los pequeños productores, teniendo en cuenta que la producción primaria es el sustento de miles de familias.

La gestión provincial continúa mejorando la asistencia técnica, fortaleciendo la infraestructura rural y promoviendo capacitaciones que permitan elevar la calidad productiva y garantizar la continuidad del trabajo familiar en cada paraje.

En este contexto, el centro productivo Progano de Miraflores cumple un rol estratégico bajo la coordinación del médico veterinario Víctor Yulán, quien lidera acciones orientadas a optimizar la genética, la sanidad animal, el manejo del rodeo y la organización comunitaria.

Su presencia en territorio y el trabajo técnico cercano a cada unidad productiva se convierten en un pilar indispensable para que los productores accedan a herramientas y conocimientos que potencien su desarrollo.

El fortalecimiento de la seguridad rural, la incorporación de nuevas tecnologías y la articulación con asociaciones locales forman parte de una estrategia integral que reconoce que el crecimiento sostenible comienza desde las bases.

Acompañar a quienes producen a escala familiar no solo dinamiza la economía regional, sino que también preserva la identidad productiva de la zona.

El Gobierno provincial reafirma una visión clara: construir un futuro más equitativo y competitivo requiere impulsar a los pequeños productores, garantizarles respaldo concreto y convertir sus esfuerzos cotidianos en motores del desarrollo chaqueño.

