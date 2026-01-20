Avanza la finalización de nuevas obras en el Polideportivo Municipal

Sáenz Peña. El intendente Bruno Cipolini destacó el avance de las nuevas obras que mejoran y amplían la infraestructura deportiva de la ciudad. Tendrá capacidad para albergar a 100 personas.

En sus redes sociales el intendente de la ciudad destacó la obra que se ejecuta en el Polideportivo Municipal y que pronto tendrá nuevos vestuarios, baños y albergue.

«Se trata de una obra que mejora y amplía la infraestructura deportiva de la ciudad», cito el jefe comunal, y repasó que «contará con accesos independientes, un hall de ingreso hacia la pileta y espacios adaptados para personas con discapacidad, garantizando mayor comodidad e inclusión».

Bruno Cipolini también hizo mención a que tendrá capacidad para albergar a 100 personas, pensado para acompañar el crecimiento deportivo en Presidencia Roque Sáenz Peña.