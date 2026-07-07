Avanza la obra del Parque Solar en Quitilipi

Quitilipi. El gobernador Leandro Zdero estuvo en las obras del parque solar fotovoltaico que se desarrolla en Quitilipi, uno de los dos proyectos que la firma ejecuta en la provincia, junto con otro emplazado en Tres Isletas. El mandatario destacó que estas inversiones consolidan la transformación de la matriz energética del Chaco, impulsando la generación de energía renovable, limpia y sustentable.

“Buscamos una transformación hacia un sistema de calidad, justo y más sustentable. Venimos trabajando con la instalación de varios parques solares y este proyecto es fundamental porque fortalece la generación de energía renovable y permitirá mejorar la estabilidad del sistema eléctrico provincial”, expresó Zdero.

El gobernador señaló también que el Parque contará con más de 27 mil paneles solares, tendrá una capacidad de inyección de 15 megavatios a la red y, durante su construcción, generó empleo para alrededor de 300 trabajadores de la zona.

Asimismo, destacó el impacto estratégico de estas inversiones para la provincia. “Esto permitirá que el Chaco deje de ser solamente una provincia importadora de energía y comience también a exportarla, marcando un cambio histórico en nuestra matriz energética”, sostuvo.

BISTOLETTI: “ES UN CAMBIO FUNDAMENTAL PARA LA PROVINCIA”

Por su parte, el presidente de Secheep, José Bistoletti, valoró la magnitud del emprendimiento y aseguró que contribuirá a garantizar mayor confiabilidad al sistema eléctrico chaqueño. “Este nuevo parque solar representa un cambio fundamental para la provincia. Además de fortalecer la generación de energía renovable, permitirá brindar mayor estabilidad al servicio y contar con la potencia necesaria durante los períodos de mayor demanda, especialmente en verano”, afirmó.

El titular de la empresa energética explicó además que los paneles solares transforman la radiación del sol en energía eléctrica que luego es inyectada al sistema interconectado, generando electricidad limpia y reduciendo el impacto ambiental.

AVANCE DE LA OBRA

Durante la recorrida, el jefe de obra, Jorge Quiroga, explicó que los trabajos registran un importante grado de avance luego de siete meses de ejecución.

Precisó que el parque ocupa unas 24 hectáreas, contará con 27.552 paneles solares, 60 inversores y dos estaciones transformadoras de 9 megavatios cada una, con una potencia instalada de 18 megavatios y una capacidad de inyección de 15 megavatios, suficiente para abastecer el consumo de aproximadamente 14.000 hogares.

EL PRIMER PROYECTO DE TOTALENERGIES EN EL CHACO

En tanto, el director de Energías Renovables de TotalEnergies Argentina, Nicolás Berson, destacó la importancia de la inversión que la compañía realiza en la provincia. “Este es nuestro primer proyecto en el Chaco. Son dos parques solares, en Quitilipi y Tres Isletas, que en conjunto sumarán más de 40 megavatios de potencia renovable. Es una satisfacción recibir al Gobernador Zdero cuando el parque ya comenzó a inyectar sus primeros electrones a la red eléctrica”, expresó.

Berson explicó además que la energía producida en estos parques será incorporada al sistema eléctrico nacional y destinada al abastecimiento de consumidores mediante contratos de energía renovable, contribuyendo a la descarbonización de los procesos productivos y al crecimiento de una matriz energética más sustentable para el país.

Acompañaron al Gobernador, el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez y el intendente de Quitilipi, Ariel Lovey.

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