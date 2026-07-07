El miércoles se pagan los programas provinciales

Resistencia. El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a los programas provinciales. Las acreditaciones comenzarán este miércoles 8 de julio y se efectuarán en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH), estando disponibles mediante todos los canales electrónicos de la entidad.

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó el cronograma de pagos de los programas provinciales correspondiente al mes de julio. Las acreditaciones se realizarán de manera escalonada en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco (NBCH) y estarán disponibles para su utilización a través de todos los canales electrónicos de la entidad bancaria.

Cronograma:

El cronograma comenzará el miércoles 8 de julio con el pago del programa Expertos, correspondiente al Ministerio de Salud.

Posteriormente, el miércoles 15 de julio se acreditarán las Becas Más Salud, del Ministerio de Salud, y las Becas Más Gobierno, del Ministerio de Gobierno.

En tanto, el jueves 16 de julio se abonarán el Programa Más Desarrollo (ex Más Inclusión), el Programa de Reconversión Laboral Canillitas, ambos dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano, y el Servicio de Mantenimiento de Establecimientos Educativos, correspondiente al Ministerio de Educación.

Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas señalaron que este esquema de pagos tiene como objetivo ordenar las acreditaciones, evitar concentraciones innecesarias y garantizar que los beneficiarios puedan acceder a sus fondos de manera ágil y segura utilizando cualquiera de los canales electrónicos habilitados por el Nuevo Banco del Chaco.

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