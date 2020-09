Bruno Cipolini anunció medidas en materia de seguridad

Sáenz Peña. El intendente Bruno Cipolini, sostuvo que aunque el Municipio está interviniendo en diversos temas de la seguridad, no necesariamente se cuenta con los elementos y herramientas necesarias para afrontarlas, ya que la cadena que hace a la seguridad es compleja, y la comuna no es quizás no es el responsable directo.

“Como intendente no necesito que nadie me convenza que ponga manos a la obra para combatir este flagelo” manifestó, para observar que “más allá de dónde esté la responsabilidad, vamos a hacer todo lo posible por enfrentarlo, y si no podemos solucionarlo haremos todo lo posible para que las circunstancias mejoren”.

“No somos el sistema penitenciario; ni el judicial; no definimos quien entra y quién sale ni tampoco en qué plazo. No somos las Fuerzas de Seguridad, con las responsabilidades y la capacitación que eso implica. Pero somos el Municipio y estamos dispuesto a trabajar y hacer mucho más de lo que estamos haciendo y sobre todo en la instancia de prevención, que es donde podemos profundizar las acciones que venimos haciendo”, aseguró.

El Intendente se refirió a las acciones que viene llevando a cabo el Municipio como la instalación de cámaras de seguridad, establecimiento de redes barriales de funcionamiento entre vecinos con alarmas vecinales. También mencionó el trabajo de iluminación, con el recambio y reposición de luminarias.

Por otro lado sostuvo que se comunicó con el gobernador Jorge Capitanich a quién le solicitó incrementar la cantidad de agentes policiales en la ciudad. Comentó que mantuvo contacto con la ministra de Seguridad del Chaco, Gloria Zalazar quien manifestó que el subjefe de la policía Comisario David Vega, estará presente en la ciudad durante esta semana.

Las medidas

-Declaración Municipal de Emergencia en Seguridad, se enviará al Concejo Deliberante para poner en marcha una serie de medidas en materia de seguridad.

-Centro de monitoreo: En lo que va del año se adquirieron 40 cámaras y se enviará al Concejo Deliberante, el pedido de compra de otras 60 nuevas cámaras de video vigilancia, lo que harán un total de 155 al final de 2020. Se está trabajando en el tendido de fibra óptica del Municipio para garantizar conectividad y extenderla hasta los barrios más profundos de Sáenz Peña.

– Trabajo en conjunto entre el Municipio, Policía y Gendarmería para controlar que todo motovehículo o vehículo que circule en la vía pública lo haga con la patente colocada.

-Convenio con Bomberos Voluntarios: Personal y vehículos colaborarán con patrullaje preventivo.

-Control de chapa patente a motovehículo, no se permitirá cargar combustibles a quienes no cumplan con este requisito.

-Creación de Registro Provisorio Municipal para atender casos especiales de falta de chapa patentes.

-Creación de la Defensoría del Ciudadano con el objetivo de acompañar a los vecinos en asesoramiento y reclamos legales, de aquellos vecinos que fueron víctimas de hurtos o distintos hechos delictivos.

-Creación de la Guardia Urbana Municipal, todo el dinero que ingrese por multas de retención de motovehículos y demás infracciones de tránsito será destinado al financiamiento de dicha guardia.

“Les hablo como un vecino más, es momento de colaborar, estamos ante un problema que no afecta a todos. Es una problemática que estamos viviendo todos y de la cual tenemos que tratar de salir todos juntos, insisto, quizás estas medidas no sean del todo cómodas pero para llegar a buen destino es necesario el esfuerzo de todos”, finalizó.