Cabalgata de la Fe: destacan el crecimiento de una tradición que ya moviliza a miles de chaqueños

Quitilipi. José Osiska, integrante de la Asociación de Agrupaciones Gauchas, realizó un balance de la 29ª edición de la Cabalgata de la Fe hacia San Pantaleón. Resaltó la participación de jinetes, el trabajo conjunto entre instituciones y el impacto económico y turístico que genera el evento.

Con el cierre de una nueva edición de la Cabalgata de la Fe, la organización comenzó el balance de una de las manifestaciones religiosas y tradicionales más importantes del Chaco. José Osiska, integrante de la Asociación de Agrupaciones Gauchas y uno de los coordinadores del evento, destacó el crecimiento sostenido de la convocatoria, el compromiso de las instituciones y el trabajo realizado para garantizar el desarrollo de la travesía.

Lejos de concluir con la llegada de los peregrinos, explicó que el trabajo continuó durante los días posteriores con tareas de limpieza y acondicionamiento de los predios utilizados durante la cabalgata.

«Estuvimos trabajando intensamente para dejar en condiciones todos los lugares donde acamparon los jinetes. Es una responsabilidad que asumimos junto a los municipios y las áreas de Medio Ambiente», señaló.

Un operativo conjunto

Osiska remarcó que la organización de la Cabalgata de la Fe demanda meses de planificación y la participación de numerosos organismos provinciales y municipales.

En ese sentido, destacó el acompañamiento del Gobierno del Chaco, la Policía, Salud Pública, equipos veterinarios, Vialidad Provincial y distintas comunas que colaboraron con la logística, la seguridad, la asistencia sanitaria y el cuidado de los animales durante los más de 80 kilómetros del recorrido.

Según indicó, la edición de este año se desarrolló sin inconvenientes de gravedad, a pesar de las amenazas de lluvia que existían en los días previos.

Una tradición que sigue creciendo

El dirigente recordó que la Cabalgata nació como una promesa de fe realizada por el exgobernador Ángel Rozas y que, con el paso de los años, se transformó en una de las principales expresiones religiosas y culturales de la provincia.

Actualmente, afirmó, el desafío físico continúa siendo importante para quienes realizan el trayecto a caballo, aunque observó con satisfacción una creciente participación de jóvenes y familias que acompañan el recorrido con carros y vehículos especialmente preparados para la ocasión.

Más participación y mejor organización

Durante la entrevista, Osiska destacó la importante concurrencia registrada en el campamento del kilómetro 50, donde se desarrollaron actividades religiosas, espectáculos folclóricos y el tradicional «Guiso de la Amistad», elaborado gracias al aporte de productores, comerciantes y vecinos que colaboraron con alimentos e insumos.

También valoró el trabajo realizado para mejorar la circulación, la iluminación del predio, el abastecimiento de agua para los caballos y los accesos destinados a los servicios de emergencia, aspectos que permitieron optimizar la organización respecto de años anteriores.

«La Cabalgata es de todos»

Consultado sobre quienes intentan identificar la peregrinación con un determinado espacio político, Osiska sostuvo que esa discusión quedó superada y remarcó que la Cabalgata de la Fe es una expresión popular que trasciende gobiernos y partidos.

Recordó que durante distintas gestiones provinciales y municipales siempre existió acompañamiento institucional y señaló que la participación de intendentes de diferentes signos políticos demuestra que el evento tiene como eje central la fe y la tradición chaqueña.

Impacto económico y turístico

Además del valor religioso, el referente gaucho subrayó el movimiento económico que genera la Cabalgata en las localidades por donde transita.

Indicó que durante los días previos aumentó la demanda de alimentos, forrajes, artículos para el campo, indumentaria tradicional y servicios vinculados al evento, beneficiando a comerciantes y emprendedores de la región. También recordó que la Cabalgata fue incorporada al calendario turístico provincial y recibe apoyo para su organización.

Camino a la 30ª edición

Finalmente, Osiska adelantó que la organización ya piensa en la próxima Cabalgata de la Fe, que marcará tres décadas de esta tradicional peregrinación.

«Queremos que la edición número 30 sea aún más grande. Vamos a seguir trabajando para mejorar la organización, fortalecer el cuidado del ambiente y mantener viva una manifestación de fe que cada año convoca a miles de chaqueños», concluyó.

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