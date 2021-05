Canata: «Judis es sólo la punta iceberg, espero que esto permita que se investigue más»

Sáenz Peña. La ex diputada recibió a OdeN en su casa y habló del inicio del juicio que se inicia contra el ex rector de UNCAus por corrupción. La denunciante pidió que la Justicia vaya más allá y revise toda la administración universitaria durante la presencia de Judis como rector.

Pese que las audiencias se reprogramaron para el 17 de mayo Marilyn Canata dijo que lo importante es que se pueda aclarar la responsabilidad de la exconducción de la Casa de Altas Estudios en una serie de hechos de corrupción que fueron muy notorios. «Judis es sólo la punta iceberg, espero que esto permita que se investigue más», expresó Canata.

La ex legisladora, que denunció los hechos ante la Justicia, expresó también que «la Justicia siempre llega», y recordó que además del ex super ministro de Jorge Capitanich, Omar Judis, también son juzgados Walter López como ex vicerrector, a Enzo Judis como exsecretario académico y a Luis Pugacz como ex secretario administrativo, y el empresario Juan Carlos Tymkiw.

«La mega causa que enfrentan padre e hijo, de cuando administraban la Uncaus, es por en 17 hechos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, además se los acusa de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, 6 hechos de fraude en perjuicio de la Administración Pública reiterada, 59 hechos de peculado, y 3 hechos de cohecho», sostuvo, y remarcó que «Judis es sólo la punta iceberg».

«Yo por momentos tuve miedo, porque aca hay mucho poder, gente que tuvo el poder en sus manos y lo ejercía a pleno cuando fue denunciada. Pero también experimente sorpresa porque mucha gente que debía haber denunciado no lo hizo, es más políticamente hasta se enojaron conmigo por hacer algo políticamente incorrecto podíamos decir», dijo.