Candidata a vice del PJ local manifestó su rechazó a la suspensión de internas

Sáenz Peña. La candidata a Vicepresidente de la Junta Departamental Comandante Fernández del Partido Justicialista por la LISTA 214 manifestó su rechazo a la medida adoptada en la reunión del Consejo.

Patricia Domínguez envió un escrito a OdeN y señaló que rechaza lo ocurrido, «repudio enérgicamente, representando a todos mis compañeros, el atentado a la democracia que esta noche del 15 de marzo se produjo por parte del Consejo Provincial de nuestra institución. No se nos informó aún de los fundamentos de tal decisión. Si bien sabemos que podía darse este escenario a causa de la pandemia que vivimos, la junta electoral había anunciado que las condiciones estaban dadas para que se lleve adelante el acto para que al fin el afiliado Justicialista pueda elegir, a través del sufragio, sus autoridades partidarias», dijo.

Domínguez expuso que «a diferencia de la orden de suspender todas las actividades, que dieron desde la lista impulsada por los mismos que hoy le quitan al afiliado su derecho a elegir, nosotros vamos a militar aún más convencidos de que el Peronista necesita ser representado por una comisión que lo incluya en cada decisión y les brinde ayuda y Justicia Social.

Llamamos a cada militante y a cada afiliado del Justicialismo Saenzpeñense, a perseverar en esta misión que tenemos de que el PJ sea representado por Compañeros que priorizan la salud de nuestra institución democrática, de que el militante tenga al fin el premio de ver de que su trabajo da buenos frutos, de que el afiliado se sienta al fin tenido en cuenta y contenido en un abrazo de Justicia y Amor».

Finalmente, quien es candidata a Vicepresidente de la Junta Departamental Comandante Fernández del Partido Justicialista por la LISTA 214 «No me Olvides» que propone como presidente a Alejandro Capitanich, sostuvo: «Nosotros no suspendemos las actividades. Porque militamos siempre con las mismas ganas haya o no haya elecciones.

Los compañeros van a seguir viéndonos en las calles visitando a cada afiliado, hasta al último afiliado marginado por estos que practican decidir 32 entre 4 paredes, lo que deberíamos definir los miles de afiliados que integramos el Partido Justicialista».