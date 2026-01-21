Capitanich anuncia que “el peronismo está dispuesto a discutir una reforma»

Buenos Aires. El senador chaqueño ató la discusión a «una reforma que incentive la generación de empleo manteniendo derechos”.

En el marco de la convocatoria a sesiones extraordinarias, el senador nacional por el Chaco, Jorge Capitanich, calificó la propuesta oficial como una “patraña” que “no resuelve ningún problema y agrava muchos”.

El legislador desglosó los que, a su juicio, son los verdaderos objetivos del oficialismo: debilitar financieramente a las provincias y municipios, desmantelar las obras sociales, precarizar aún más el empleo y socavar la representación sindical. Según sus cálculos, las provincias y los municipios perderían entre 1,7 y 2 billones de pesos en recursos coparticipables debido a la reducción del impuesto a las ganancias para grandes empresas.

Frente a este diagnóstico, el senador planteó un camino alternativo asegurando que “estamos dispuestos a discutir una reforma que incentive la generación de empleo, pero sin perjudicar a los trabajadores”. Propuso focalizar los estímulos en los sectores que generan la mayor parte de la informalidad: las microempresas (479.000, responsables del 70% del empleo informal), los trabajadores rurales y las empleadas de casas particulares.

“Hay que generar estímulos para la reducción de la informalidad”, afirmó, proponiendo reducciones segmentadas de contribuciones patronales para micropymes y regímenes simplificados de registración digital. “Si se generan mecanismos para que en muchas microempresas puedas tener un sistema de aportes en base a tu flujo de venta, le bajás los costos laborales, expandís la capacidad de generación de empleo y resolvés muchos problemas” aseguró.

