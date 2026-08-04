«Capitanich cumplió un ciclo y el peronismo necesita una renovación»

Sáenz Peña. El intendente de Margarita Belén, Javier Martínez, visitó la Universidad Nacional del Chaco Austral para presentar el libro surgido de su tesis de maestría. En diálogo con LT16, confirmó que trabaja para ser candidato a gobernador en 2027, analizó la situación política y económica del Chaco, evaluó la gestión de Leandro Zdero y sostuvo que el Partido Justicialista debe iniciar una nueva etapa con nuevos liderazgos.

«Quiero aportar algo más a la provincia»

HF: Usted manifestó públicamente que le gustaría competir por la Gobernación. ¿Qué lo lleva a pensar que este es el momento para dar ese paso?

JM: Siento que la provincia del Chaco atraviesa un tiempo de reconstrucción política y que nuestro partido también necesita iniciar una nueva etapa. Hoy nos toca ser oposición y tenemos la responsabilidad de construir una alternativa.

Entiendo que Jorge Capitanich cumplió un ciclo, al igual que Cristina Fernández a nivel nacional. Fueron liderazgos muy importantes, con enormes virtudes, pero también creo que las nuevas generaciones tenemos la responsabilidad de asumir nuevos desafíos.

Me siento preparado, capacitado y con la experiencia suficiente para hacerlo. Tengo ganas de recorrer la provincia, escuchar a los chaqueños y ponerme a consideración de mi partido y de toda la ciudadanía. Creo que puedo aportar juventud, experiencia y una mirada distinta para los tiempos que vienen.

«La principal preocupación de los chaqueños es la economía»

HF: Si tuviera que resumir en una sola idea cuál es hoy el principal problema del Chaco, ¿cuál sería?

JM: Sin dudas la situación económica. Hoy la preocupación de la mayoría de los chaqueños pasa porque la plata no alcanza. Hay un fuerte nivel de endeudamiento y una sensación de desesperanza que afecta a trabajadores públicos, docentes, policías y empleados de distintos sectores.

Eso tiene una relación directa con el contexto nacional, con una provincia que depende mucho de los recursos que llegan desde Nación y con un modelo económico que hoy no genera condiciones para el desarrollo de las economías regionales.

A eso se suman problemas importantes en el sistema de salud, un INSSSEP que necesita ser ordenado para garantizar prestaciones y medicamentos, y el deterioro de las rutas, que afecta la producción y pone en riesgo la vida de los chaqueños.

«Hay que reconocer los aciertos y también marcar los errores»

HF: ¿Qué evaluación hace de la gestión del gobernador Leandro Zdero?

JM: Creo que uno de los aciertos fue interpretar una demanda social vinculada al orden. La decisión de terminar con los cortes de rutas era un reclamo muy fuerte de la ciudadanía y nosotros, desde el peronismo, también debemos reconocer que fue un tema que no supimos resolver cuando nos tocó gobernar.

Pero también observo problemas importantes en salud, en el funcionamiento del INSSSEP y en el mantenimiento de las rutas. Hay hospitales que siguen teniendo dificultades con medicamentos e insumos y muchas promesas que todavía no se reflejan en la realidad.

«El peronismo perdió contacto con la realidad»

HF: Usted viene insistiendo en la necesidad de hacer autocrítica. ¿Qué errores llevaron al justicialismo a perder el gobierno provincial?

JM: Creo que uno de los principales errores fue no haber interpretado a tiempo lo que la sociedad estaba reclamando. El tema de los piquetes y los cortes de ruta fue central. La gente estaba cansada de perder turnos médicos, de quedar varada en una ruta o de que una ambulancia tuviera que pedir permiso para pasar.

También creo que, en los últimos años, Jorge Capitanich dejó de escuchar a los intendentes y comenzó a rodearse de un grupo reducido de dirigentes que terminaron alejándolo de la realidad cotidiana.

Los intendentes somos quienes conocemos de primera mano qué pasa en cada pueblo y un gobernador nunca debería perder ese vínculo directo con los gobiernos locales.

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