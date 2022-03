Capitanich desde Dubai dijo a Radio La Red que «tenemos una enorme posibilidad de desarrollo”

Emiratos Árabes. En el día de ayer, el gobernador Jorge Capitanich finalizó la misión comercial de los gobernadores del Norte Grande en Emiratos Árabes con la presentación de Argentina en la Expo Dubai 2022 en la que incluyó importantes reuniones.

Jorge Capitanich dialogó con Rarolina Rearte y Horacio Fernández durante la emisión de «Equipo de Radio» y destacó la agenda de negociaciones que comenzó hace una semana y tuvo como objetivo atraer inversiones para aumentar la oferta exportable, diversificar la matriz productiva e integrar la logística de las provincias.

“Fue una larga jornada que empezamos hoy muy temprano con la atención de un fondo de inversión de Arabia Saudita, que es muy importante en términos de asignación de recursos, ellos están muy interesados, a partir del agravamiento de la crisis humanitaria derivada de la crisis de provisión de alimentos, la inseguridad alimentaria, están muy interesados en generar las condiciones de abastecimiento de bienes que son estratégicos para alimentar a su población”, dijo el gobernador a Radio La Red.

En esta línea, indicó que Argentina es un socio estratégico e ideal para garantizar la provisión de alimentos, motivo por el cual el fondo pone a disposición financiamientos, préstamos hasta mecanismos de inversión con socios locales para incrementar la provisión de ciertos bienes: ganado caprino y ovino, alfalfa, producción de garbanzos y legumbres. “En general estamos con una perspectiva de visualizar economías complementarias”, señaló.

Capitanich, destacó en este marco que tanto Abu Dabi como Dubai tienen un esquema muy interesante para promover las condiciones que permitan tener un gran Hub (centro logístico o punto de conexión) de aeronavegación y portuario.

Asimismo agregó que Emiratos Árabes es un Hub de distribución de carácter comercial a nivel global, “la logística es clave en lo que respecta a abaratamientos de costos, hoy el mercado mundial exige productos con buena calidad en tiempo y forma, con una logística integrada”, subrayó.

En este contexto, señaló que es necesario entender e interpretar el nuevo funcionamiento de la fisonomía mundial y el impacto que tiene en el país, sin embargo destacó que hubo una muy buena presentación, en la exposición, de Argentina en materia de biotecnología para el desarrollo de múltiples emprendimientos significativos, como así también del desarrollo de la industria de software, de la economía del conocimiento, producción de satélites, “Argentina dispone desde el punto de vista de la innovación y la tecnología complejos integrados de alta convertibilidad, de manera que con mucha inversión en materia de capital, generando condiciones para aumentar la productividad de cadenas de valor, puede ser un actor mundial importante”, remarcó.

El gobernador afirmó a radio La Red que los resultados de la misión comercial fueron positivos tanto para la provincia del Chaco como para el Norte Grande, “no hay dudas de que tenemos una enorme posibilidad de desarrollo y que estamos ante oportunidades. Así como el Chaco es una tierra de oportunidades, el Norte Grande también lo es en tanto y cuando podamos integrar los complejos productivos con buena logística, si aquí no hay zona franca, sistema de logística de carga, si no hay parques industriales integrados con puertos secos, no se puede competir estructuralmente, entonces todos estos reclamos que nosotros tenemos como gobernadores del Norte Grande, los ratificamos aquí, porque la competitividad mundial depende de eso”, explicó.

Para finalizar subrayó que los gobernadores del Norte Grande tienen una meta para el año 2027 – 2030 que implique 15 mil millones de dólares de exportaciones, “es lo mínimo que deberíamos exportar pero para eso necesitamos muchas inversiones y un trabajo en conjunto como lo estamos haciendo ahora”, concluyó.