Cáritas destinó más de $14.230 millones a programas sociales en 2025

Buenos Aires. La organización detalló el uso de los fondos recaudados en todo el país y destacó el alcance de sus acciones educativas, alimentarias y de emergencia.

Con vistas a su Colecta Anual, que se realizará el 6 y 7 de junio en todas las comunidades del país, Cáritas Argentina presentó su rendición de cuentas correspondiente a 2025 y dio a conocer el destino de las donaciones recibidas en el último año.

La institución informó que aplicó $14.230.030.277 al desarrollo de su misión solidaria en las 67 diócesis distribuidas en las 24 provincias argentinas. Los fondos fueron destinados a programas de promoción humana, asistencia inmediata y respuesta ante emergencias, entre ellas las inundaciones en Bahía Blanca y los incendios forestales en la Patagonia.

Desde la organización señalaron que el monto alcanzado «refleja el enorme respaldo de la sociedad» y destacaron que ese acompañamiento impulsa a redoblar esfuerzos en favor de las comunidades más vulnerables.

La acción de Cáritas en todo el país

Entre las principales acciones desarrolladas durante 2025, Cáritas destacó:

Educación : el Plan Emaús funcionó en 213 espacios educativos de 21 provincias y acompañó a más de 30.000 personas mediante becas, tutorías, apoyo escolar y formación en oficios.

: el Plan Emaús funcionó en 213 espacios educativos de 21 provincias y acompañó a más de 30.000 personas mediante becas, tutorías, apoyo escolar y formación en oficios. Primera infancia : en diez provincias se trabajó con casi 1.000 familias para promover el desarrollo integral de niños de cero a seis años, mediante referentes comunitarias capacitadas en salud, nutrición y crianza.

: en diez provincias se trabajó con casi 1.000 familias para promover el desarrollo integral de niños de cero a seis años, mediante referentes comunitarias capacitadas en salud, nutrición y crianza. Trabajo y economía social : Se impulsaron más de 700 emprendimientos productivos a través de formación, microcréditos y redes cooperativas.

: Se impulsaron más de 700 emprendimientos productivos a través de formación, microcréditos y redes cooperativas. Seguridad alimentaria : el programa Pan de Vida distribuyó más de 200.000 raciones de alimentos y brindó capacitación a responsables de centros comunitarios. Además, junto con CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, se desarrollaron acciones de capacitación en 517 barrios de 17 provincias.

: el programa Pan de Vida distribuyó más de 200.000 raciones de alimentos y brindó capacitación a responsables de centros comunitarios. Además, junto con CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, se desarrollaron acciones de capacitación en 517 barrios de 17 provincias. Adicciones : más de 350 centros barriales en 23 provincias acompañaron a unas 25.000 personas afectadas por consumos problemáticos.

: más de 350 centros barriales en 23 provincias acompañaron a unas 25.000 personas afectadas por consumos problemáticos. Integración de barrios populares : se financiaron obras comunitarias, mejoras habitacionales y conexiones a servicios básicos en 16 barrios de seis provincias, priorizando a familias en situación crítica.

: se financiaron obras comunitarias, mejoras habitacionales y conexiones a servicios básicos en 16 barrios de seis provincias, priorizando a familias en situación crítica. Equipamiento comunitario : se realizaron proyectos de equipamiento de viviendas y centros comunitarios en nueve barrios populares de ocho provincias, beneficiando a más de 15.000 personas.

: se realizaron proyectos de equipamiento de viviendas y centros comunitarios en nueve barrios populares de ocho provincias, beneficiando a más de 15.000 personas. Emergencias : Cáritas acompañó a 67 comunidades afectadas por inundaciones e incendios en ocho provincias, con especial atención a Bahía Blanca, Reconquista, Santo Tomé, Tucumán, La Rioja, Quilmes, Esquel y San Carlos de Bariloche.

: Cáritas acompañó a 67 comunidades afectadas por inundaciones e incendios en ocho provincias, con especial atención a Bahía Blanca, Reconquista, Santo Tomé, Tucumán, La Rioja, Quilmes, Esquel y San Carlos de Bariloche. Fortalecimiento institucional: a través de instancias de formación y acompañamiento, se fortaleció el trabajo de más de 22.000 voluntarios y agentes pastorales, además de consolidar la red juvenil de Cáritas, integrada por unos 500 jóvenes.

Setenta años «organizando la esperanza»

Cáritas subraya que todas estas iniciativas fueron posibles gracias al compromiso de más de 50.000 voluntarios, 190.127 donaciones económicas y el acompañamiento de 187 empresas y organizaciones.

«Invitamos a todos a seguir trabajando juntos para construir una sociedad más justa, con oportunidades de inclusión para todos», expresa la institución.

El informe completo puede consultarse en Cáritas Argentina.

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