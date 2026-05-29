Se inauguró la plaza del barrio Loma Linda

Sáenz Peña. En un acto encabezado por el intendente Bruno Cipolini, en la noche del miércoles, quedó oficialmente inaugurada la nueva plaza del barrio Loma Linda, un espacio público pensado para el encuentro, la recreación y el disfrute de las familias de la ciudad.

La intervención se realizó sobre un predio de 2,2 hectáreas y contempló una importante puesta en valor integral del sector, incorporando infraestructura urbana, iluminación, forestación y nuevos espacios de permanencia para vecinos y visitantes.

En la oportunidad se contó con la presencia de residentes del barrio, autoridades del Instituto Adventista Loma Linda, el club de Conquistadores Entheos, el diputado nacional Gerardo Cipolini; la presidente del Concejo Nora Gauna, concejales y funcionarios municipales.

El vecino Emilio Titonel se refirió a los presentes y agradeció al Intendente por la decisión de brindar un espacio de encuentro para los vecinos de ese sector de la ciudad, al tiempo que destacó que el mismo es un lugar que fomenta y fortalece los principios de la comunidad del barrio Loma Linda como lo son la vida y la esperanza.

Entre las obras ejecutadas se destacan la construcción de 1.975 metros cuadrados de hormigón en veredas y playones, 380 metros cuadrados de adoquines cribados y senderos con baldosas simil madera, además de la colocación de 70 luminarias bajas y 9 torres de iluminación que mejoran la seguridad y funcionalidad del predio.

Asimismo, se instalaron 24 bancos y se incorporaron 800 metros cuadrados de césped natural, generando un entorno ideal para actividades recreativas y de esparcimiento al aire libre.

En materia ambiental, se realizó una importante forestación con especies como lapachos, caobas, crespones y guayaibíes, preservando además los más de 320 árboles existentes en el lugar, fortaleciendo así el perfil verde del espacio.

Con esta obra, el municipio continúa avanzando en la creación y recuperación de espacios públicos que promueven la integración, el deporte, la recreación y el contacto con la naturaleza.

Compartir