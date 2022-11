Caso Jaqueline Romero: declaró el único imputado, di nombres y habló de un vehículo que recogió a la víctima

Sáenz Peña. Como lo había anticipado la abogada Adriana De Langhe a LT16, «Chotilo» Chávez brindó su testimonio a la Justicia, nombró a personas que, según él, estarían relacionadas con el hecho.

En la mañana de este viernes en la Fiscalía N° 1 de Sáenz Peña declaró el único detenido por la muerte de Jaqueline Romero, la joven que estuvo desaparecida una semana y luego su cuerpo fue encontrado sin vida en una represa en el barrio Sarmiento de Sáenz Peña.

Rodrigo «Chotilo» Chávez prestó declaración indagatoria solicitada por su defensa, Adriana De Langhe. Fue la propia letrada la que más tarde dio detalles al respecto: «Mi defendido declaró que es inocente, que hay un trasfondo en todo esto, que fue obligado a llevar ciertos actos que lo trajeron como posible sindicado por el hecho que está siendo investigado y la calificación legal que pesa sobre él», señaló.

Sostuvo en tal sentido que «hay un trasfondo que roza el narcotráfico como ya lo había dicho en otro momento y por una cuestión de estrategia defensiva y por la necesidad de resguardar la producción de la prueba que puede ser importante dentro de la línea investigativa que se sigue dentro del proceso, me voy a reservar algunos detalles, pero sí puedo decir que hay otra cuestión detrás de esto y me defendido es inocente».

Se supo que Chavez en su declaración nombró a otras personas que podrían haber participado en el hecho, brindó datos y las características de un auto que fue mencionado dentro de este caso. «Se trata de un auto que la levanta a Jaqueline en día y horas determinados y será tarea de esta defensa técnica ver ese tema y veremos también cómo responde el Ministerio Público Fiscal para la averiguación de estos hechos que fueron narrados por mi defendido», sostuvo De Langhe.

Sobre las personas nombradas prefirió por el momento no dar nombres, pero aseguró que son varias.

Al ser consultada sobre si Chávez pudo determinar si fue la última persona que estuvo con la joven Romero, dijo la abogada que a su defendido «le cuesta, producto de la situación por la que está atravesando, por las emociones que lo aquejan en ciertos momentos a lo largo de su declaración, le costó establecerse y ubicarse en tiempo y en espacio».

«Hicimos uso de un calendario para darle una ayuda y brindarle la posibilidad de que se ubique en fecha y en los horas, pero no pudo determinar esa instancia», añadió.

Sobre si estuvo o no con la joven, la abogada dijo que «Chotilo» Chávez «reconoció haber estado con Jaqueline días previos y reconoce una situación puntual donde ve a Jaqueline que es levantada por unos sujetos».

Al ser consultada sobre la relación que mantenía Chávez con la joven, explicó que «él tenía una relación esporádica con Jaqueline, no tenía una relación de pareja, no eran convivientes, si compartían ciertos momentos». A su vez, aclaró que su defendido no cuenta con teléfono celular, «o sea que Jaqueline lo encontraba en su domicilio cuando ella iba o cuando se veían en el barrio».