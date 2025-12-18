Charata decidió «ajustar» y anunció el cese de 80 trabajadores PAM

Charata. La información fue confirmada por la secretaria de Gobierno, Gisela Doffi. Aseguró crudamente que la situación de recursos del municipio es muy delicada

La secretaria de Gobierno municipal, Gisela Doffi, se refirió a los contratos PAM tras el recorte que afectó al Hospital Enrique V. Llama.

«No hay plata, no estamos para hacer beneficiencia», dijo la secretaria de gobierno de Charata.

La funcionaria anticipó más recortes y más despidos: «generalizado en donde se pueda prescindir de gente, se hará». «La situación de recursos del municipio es muy delicada, tenemos que recortar. Tenemos que ser frontal: estamos para brindar servicios, no estamos para hacer beneficencia», expresó sin ningún pudor.

