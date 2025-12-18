Charata decidió «ajustar» y anunció el cese de 80 trabajadores PAM

Charata. La información fue confirmada por la secretaria de Gobierno, Gisela Doffi. Aseguró crudamente que la situación de recursos del municipio es muy delicada
La secretaria de Gobierno municipal, Gisela Doffi, se refirió a los contratos PAM tras el recorte que afectó al Hospital Enrique V. Llama.
«No hay plata, no estamos para hacer beneficiencia», dijo la secretaria de gobierno de Charata.
La funcionaria anticipó más recortes y más despidos: «generalizado en donde se pueda prescindir de gente, se hará». «La situación de recursos del municipio es muy delicada, tenemos que recortar. Tenemos que ser frontal: estamos para brindar servicios, no estamos para hacer beneficencia», expresó sin ningún pudor.
La funcionaria anticipó más recortes y más despidos en todas las instituciones: «en donde se pueda prescindir de gente, se hará», expresó.
Cabe recordar que los contratos PAM son Programas de Ayuda Municipal. Desde el sitio de facebook Posta, desde donde se dio a conocer la noticia, aseguran que este anticipo de la Secretaria de Gobierno pone en alerta a muchos empleados de diversas áreas de la ciudad de Charata.
El sitio que informó esta noticia indicó que según las estimaciones de varios periodistas de Charata, «la cantidad de empleados que se quedarán sin laburo ante este ajuste brutal que adelantó Duffi sería entre 60 a 80. Es decir, 60 a 80 familias tendrán unas fiestas amargas».