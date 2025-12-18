Increíble excusa de directivos del «4 de Junio» sobre anciano de 81 años que aguardó 4 horas para ser atendido

Sáenz Peña. Se trata del caso de Víctor Caballero, un abuelo de 81 años que debió esperar más de 4 horas en la guardia del Hospital 4 de Junio. La codirectora Ivone Duarte aseguró que falta personal de salud, y que en este caso en particular sólo había un medico de guardia.

Noticiero 9 expuso el tema en su pantalla, y dio detalles del caso de Víctor Caballero, un abuelo de 81 años que debió esperar más de 4 horas en la guardia del Hospital 4 de Junio. El medio capitalino entrevistó a autoridades del nosocomio para conocer la situación, y fue entonces cuando la codirectora Ivone Duarte reconoció que el hospital atraviesa un faltante de profesionales, no solo por licencias sino por un problema generalizado. Explicó que “en ese momento había un solo médico de guardia y se atendieron 155 pacientes en el día”, lo que genera demoras inevitables, aunque remarcó que “esto no debería suceder”. También la profesional señaló que, según el sistema de triage, el abuelo debía haber sido considerado urgencia, con un tiempo de espera no mayor a 30 minutos. El sitio Posta, en Facebook, tomó la información de N9 y las declaraciones de la codirectora Ivone Duarte que confirmó la falta de médicos y enfermeros, y que buscó explicar lo ocurrido con este paciente de 81 años, que -se asegura- falleció tras esas 4 horas de espera en la Guardia. Desde el hospital señalaron que la atención de emergencias funciona, pero reconocieron un problema estructural de recursos humanos. Sin embargo el caso del anciano de 81 años volvió a poner en foco la situación del sistema de salud y, en particular, la falta de personal en uno de los principales centros sanitarios del interior chaqueño.

«La verdad es que nos falta personal de salud en general. No es solo por las licencias, ya de por sí somos pocos médicos, pocos enfermeros y también poco personal de apoyo», explicó Duarte para justificar lo injustificable, que el abuelo muriera por una espera eterna. «Claramente ningún humano lo puede resistir, y hay tardanzas muchas veces», dijo para justificar al médico, único médico disponible, que tuvo que atender 155 consultas ese día.

Este hecho se suma a otras anomalías que vienen ocurriendo en el «4 de Junio», y que no tienen respuesta ni por el director Etchelouz ni por la subsecretaria Mercadín que es la «mano derecha» del ministro Sergio Rodríguez en territorio. Por ejemplo hay múltiples quejas por el Tomógrafo descompuesto que conlleva a que los pacientes deban ser trasladados 100 kilómetros hasta Castelli por una tomografía. O también hay quejas por la mudanza de la Oficina de Reconocimientos médicos al primer piso, escalera de promedio, una travesía para muchos que deben hacer el tramite y tienen dificultades motrices; un dato, los ascensores no estarían en funcionamiento.

¿Sabe Sergio Rodríguez de estas y otras situaciones que se padecen a diario en el Hospital de donde él surgió y al que siempre dijo defender? ¿Estas son las soluciones mágicas que decía tener para el sistema de salud cuando era un médico confinado en un consultorio casi perdido en el fondo del Hospital? ¿Visita el Ministro Rodríguez los hospitales del interior, se interesa realmente por los pacientes, o sigue todo cuanto suceso desde su mullido sillón en Resistencia y sólo se anoticia aquellos que administran hoy la cosa pública convirtiéndose en exponentes potenciado de lo que alguna vez denunciaban como vicios del kirchnerismo?

