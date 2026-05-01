Por las obras de recambio tecnológico en el centro de atención de Juan B. Justo, NBCH refuerza los cajeros automáticos de la zona

Castelli. Nuevo Banco del Chaco avanza con las obras para el recambio tecnológico del centro de atención de Juan B. Justo en Resistencia. Para mantener todos los servicios disponibles para sus clientes, la entidad reforzó la recarga de los cajeros automáticos de la zona.

Durante las 24 horas, están habilitados para hacer extracciones y todas las operaciones los cajeros automáticos de las siguientes ubicaciones:

Oficinas ATP: Av. Las Heras 95

Centro de Cajeros: José Hernández 296

Casa Central NBCH: Yrigoyen 145

Cajeros de depósitos: Güemes 102 (habilitados para extracciones de efectivo)

Casa de Gobierno: Marcelo T. de Alvear 145

Los trabajos de remodelación que están realizando para el recambio tecnológico abarcan el recinto de cajeros automáticos de Juan B. Justo 750, por lo que no se encuentran disponibles para operar.

Nuevo Banco del Chaco cuenta con opciones de banca digital para realizar todas las transacciones. En NBCH24 Online Banking se pueden realizar compras con QR desde el celular a todas las billeteras, también pagos de impuestos y servicios, transferencias, inversiones, préstamos, recargas y consultas, en todo momento y lugar.

Además, con la tarjeta de débito se pueden efectuar pagos en comercios y utilizar el servicio Sacá Pesos de compra y extracción de efectivo en comercios adheridos, así como operar en cajeros automáticos.

Nuevo Banco del Chaco ni ninguna entidad oficial nunca solicitará que se revele información personal confidencial ni requerirá conocer la clave PIN, clave Token o credenciales de Online Banking para ninguna operación. Si esto sucede, se debe realizar la denuncia en la comisaría más cercana, reportar la situación al 0800-888-5465 (Red Link) y en la entidad bancaria.

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