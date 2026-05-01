Los Adultos Mayores celebraron sus cumpleaños con una jornada de encuentro y alegría

Sáenz Peña. En un clima de emoción y compañerismo, los Adultos Mayores participaron de una jornada especial en la que celebraron los cumpleaños de quienes forman parte de las distintas actividades impulsadas por el área municipal.

El encuentro se desarrolló durante la jornada del miércoles en el camping del Centro de Empleados de Comercio, con la presencia de la responsable del área, Ana Bonillo; la presidenta del Concejo Deliberante, Nora Gauna; y funcionarios municipales.

La propuesta incluyó desfile, karaoke, música en vivo y baile junto al grupo “La Combinación Perfecta”, generando un espacio de disfrute y participación activa.

Además, los asistentes compartieron una merienda y celebraron cantando el feliz cumpleaños a quienes cumplieron años durante los primeros meses de 2026.

Durante la jornada, Ana Bonillo destacó la importancia de este tipo de iniciativas que fortalecen los vínculos sociales y promueven el bienestar integral de los Adultos Mayores. Asimismo, agradeció al intendente Bruno Cipolini por el acompañamiento permanente a las actividades del área.

Desde el municipio se continúa trabajando en la generación de espacios que favorezcan una vida activa, saludable y plena para los Adultos Mayores, reconociendo su valor en la comunidad.

Quienes deseen sumarse a las actividades pueden comunicarse al 3644-523941.

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